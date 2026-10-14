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Министър Найденов: Изкуственият интелект влиза в правосъдието, но с човешки контрол

Министър Найденов: Изкуственият интелект влиза в правосъдието, но с човешки контрол
БТА

Правосъдният министър обяви, че предстои въвеждането на ясни правила за използването на AI в съдебната система и разширяване на електронното правосъдие

Изкуственият интелект ще има все по-голяма роля в правосъдието, но използването му трябва да бъде подчинено на ясни правила, прозрачност и човешки контрол. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов при откриването на 21-вата учебна година на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" в София.

"В управленската програма сме заложили надграждането на електронното правосъдие, което да обхване целия съдебен процес - от подаването и връчването на документи, достъпа до електронното дело, плащанията и възможността за дистанционно участие в съдебни заседания", заяви Найденов.

По думите му за адвокатите това трябва да означава по-лесен достъп до делата, по-малко административни затруднения и по-добри условия за защита на правата на клиентите.

Правосъдният министър посочи, че дигитализацията променя и изискванията към професионалната подготовка на юристите. Изкуственият интелект вече навлиза в ежедневната им работа, а сред темите в програмата на Центъра е включено и обучението "Практически проблеми при използване на AI".

Найденов подчерта, че предстои създаването на правила за използването на изкуствен интелект в правосъдието, които да гарантират прозрачност и запазване на човешкия контрол върху процесите.

През изминалата година Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" е организирал близо 300 обучения в София и страната съвместно с адвокатските колегии.

Сред новите инициативи е "Адвокати за децата", насочена към възможностите юридическата общност да подпомага защитата на правата и интересите на децата.

"Силната адвокатура е необходима за правовата държава. Когато тя е независима и компетентна, гражданинът е убеден, че няма да остане сам, когато защитава своите права", каза още Николай Найденов.

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