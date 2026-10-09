Министър Найденов търси алтернативи за временен главен прокурор преди 22 октомври

Министърът на правосъдието Николай Найденов чака отговор от изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, преди да реши дали да се възползва от правото си да предложи кандидат за временно изпълняващ функциите главен прокурор, съобщиха от Министерството на правосъдието.

На 7 октомври Найденов е изпратил писмо до Стефанова, с което иска списък на всички прокурори, заемащи длъжността "завеждащ отдел" във Върховната касационна прокуратура. Министърът е поискал още информация кои от тях са дали писмено съгласие да бъдат предложени за временно изпълняващ функциите главен прокурор, както и кадровите им справки.

От ведомството подчертават, че в писмото не е посочено нито едно конкретно име. Към момента отговор все още не е получен.

Едва след предоставянето на информацията министърът ще реши дали и по какъв начин да упражни законовото си правомощие.

От Министерството на правосъдието уточняват, че министърът може единствено да номинира кандидат, докато окончателното решение се взема от Пленума на Висшия съдебен съвет.

Причината за действията е, че шестмесечният срок, в който сегашният изпълняващ функциите главен прокурор може да заема поста, изтича на 22 октомври 2026 г.

Позицията на Найденов е, че законът позволява да бъдат издигнати повече от една кандидатури, което според него би осигурило състезателност, прозрачност и по-голяма отчетност в процедурата.

На 7 октомври Прокурорската колегия на ВСС реши да предложи заместник главния прокурор Магдалена Лазарова - Проданова за следващ изпълняващ функциите главен прокурор. Ако тя даде съгласие, кандидатурата ѝ трябва да бъде гласувана от Пленума на ВСС.