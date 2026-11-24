Комисията за защита на потребителите (КЗП) настоява за удължаване на срока за задължителна подмяна на топломерите и водомерите за топла вода с устройства за дистанционно отчитане. Това съобщи председателят на комисията Мая Манолова пред NOVA.

По думите ѝ топлинните счетоводители не разполагат с достатъчно уреди, за да извършат подмяната в определения срок. В КЗП вече постъпват сигнали от потребители, на които се предлага монтаж едва през февруари или март.

Манолова обърна внимание и на финансовата тежест за домакинствата, особено в разгара на отоплителния сезон.

"Този разход от около 250–300 евро на домакинство по време на зимния отоплителен сезон наистина е прекомерен. И то за домакинства, които от август нямат топла вода, някои нямат парно, а през последните дни се оплакваха, че нямат и студена вода, а някои нямаха и ток", заяви тя.

Председателят на КЗП предупреди, че действащите правила могат да доведат до сериозни финансови последствия за потребителите, които не успеят да сменят уредите си навреме.

Според Манолова при неподменен водомер за топла вода може да се начислява потребление от четири кубически метра, дори когато в жилището няма топла вода. При отоплението пък съществува риск сметките да се изчисляват на максимална мощност независимо дали радиаторите са изключени.

Затова от КЗП вече са подготвили законодателно предложение за промяна на крайния срок за подмяна на уредите. Документът е изпратен до министъра на енергетиката и ресорната парламентарна комисия.

Манолова коментира и предстоящите намаления за Черния петък, като призова потребителите да бъдат особено внимателни при онлайн покупки.

"Отваряйте си очите, когато пазарувате на Черния петък", предупреди тя.

Председателят на КЗП препоръча гражданите да проверяват регистрацията на онлайн магазините, данните за търговците и условията за връщане на стоки. Според нея има случаи на сайтове фантоми, които не възстановяват парите на клиентите.

Манолова засегна и проблема с разхищаването на храни в България.

"Около 620 хиляди тона храни годишно у нас се пилеят и унищожават. Това е престъпно безхаберие на фона на семействата и домакинствата, които не могат да сложат важни хранителни продукти на трапезата си", заяви тя.

По думите ѝ КЗП подготвя кампания, насочена към ограничаване на хранителните отпадъци.