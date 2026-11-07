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Мая Манолова: Надценките при маслото достигат 135%, при млякото - 99%, а при сиренето - 95%

Мая Манолова: Надценките при маслото достигат 135%, при млякото - 99%, а при сиренето - 95%
БТА

КЗП започна масови проверки на търговските вериги, наложени са санкции до 35 000 евро

Надценки до 135% при маслото, 99% при прясното мляко и 95% при сиренето са установени при проверки на големите търговски вериги. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова в предаването "Тази събота" по bTV.

По думите ѝ държавата е започнала мащабни проверки на хранителните магазини, в които участват КЗП, Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Националната агенция за приходите.

"За първи път цялата държава чрез своите институции се ангажира с този проблем", заяви Манолова.

През последните две седмици са установени множество нарушения, като КЗП вече е наложила санкции за нелоялни търговски практики, достигащи 35 000 евро.

Манолова уточни, че глобите за необосновано повишаване на цените варират между 10 000 и 100 000 евро, но доказването на нарушенията е затруднено, когато поскъпването е настъпило преди повече от година.

Председателят на КЗП настоя основните хранителни продукти да се продават с по-ниски надценки.

"Продавайте си през каквито искате надценки миксерите, косачките, електрическите уреди, шампоаните, сапуните, балсамите, авокадото, мангото, хайвера и сьомгата. Но основните хранителни продукти, които са жизненоважни за трапезата на българина, трябва да бъдат продавани през нормални надценки", подчерта тя.

Манолова съобщи и за сериозни нарушения при съхранението на хранителни продукти. По думите ѝ БАБХ е затворила два супермаркета, а при една от проверките е установено съхранение на годно месо заедно с бракувано месо с изтекъл срок на годност.

От КЗП са изпратили материали и до Комисията за защита на конкуренцията за предполагаеми нелоялни практики спрямо българските производители.

Манолова посочи случаи, при които сходни български и вносни продукти се продават със значително различни надценки.

Следващият приоритет на КЗП ще бъдат цените на лекарствата без рецепта и хранителните добавки.

Според Манолова някои медикаменти в България се продават на двойно по-високи цени спрямо Гърция. Предстои проверка на ценообразуването при производителите, търговците на едро и аптеките.

Подготвят се и законодателни промени, свързани с определянето на максималните цени на лекарствените продукти и хранителните добавки.

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