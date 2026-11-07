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Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран

Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран
АП/БТА

Вицепрезидентът на САЩ поддържа почти ежедневни контакти с международни посредници, докато Вашингтон продължава военните операции срещу Техеран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е поел водеща роля в дипломатическите усилия за постигане на ново прекратяване на огъня с Иран и възобновяване на преговорите за ядрената програма на страната. През последните две седмици той е провеждал преки и непреки контакти с Техеран, съобщава Axios, позовавайки се на източници, запознати с разговорите.

Според информацията Ванс поддържа почти ежедневна връзка с министър-председателя на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, началника на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир и други международни посредници.

В дипломатическите усилия участват и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, както и съветникът на американския президент Джаред Къшнър.

Преди около две седмици Ванс е изпратил писмо до секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резай с предложение за възобновяване на преките преговори. Според ирански представители инициативата е дала положителен тласък на дипломатическите контакти.

В момента се обсъжда възможността за среща на експертно равнище между представители на Вашингтон и Техеран, но такава все още не е насрочена.

Президентът Доналд Тръмп засега подкрепя продължаването на дипломатическите усилия.

"Водим разговори с тях", заяви американският държавен глава пред журналисти в петък.

Въпреки това американската армия остава в готовност за нови удари, ако преговорите не доведат до споразумение.

Ванс е сред най-изявените противници на продължителната американска военна ангажираност в Иран. Той свърза конфликта и с тежките загуби на Републиканската партия на междинните избори в САЩ.

Дипломатическите контакти продължават на фона на нови военни действия в Ормузкия проток. В петък американските сили нанесоха удар по иранска зенитно-ракетна установка на остров Кешм. Според Тръмп атаката е последвала изстрелване на ракета срещу американски боен самолет.

Същия ден американският президент разговаря по телефона с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. Катарската страна призова за продължаване на диалога с цел предотвратяване на нова ескалация и гарантиране на сигурността в региона.

Според източниците, участващи в посредническите усилия, има известен напредък, но преговорите продължават да се развиват бавно. Засега не е ясно дали двете страни ще успеят да постигнат ново споразумение.

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