Историческата комисия между България и Северна Македония в задънена улица: Поредна среща без резултат

Поредната среща на Съвместната историческа комисия между България и Република Северна Македония завърши без резултат. Заседанието се проведе на 5 и 6 ноември в Скопие, а от българския състав на комисията заявиха пред БТА, че разговорите са преминали "по познатия начин – без резултат".

Основна тема на дискусиите е било представянето на Охридската архиепископия в учебниците по история в Северна Македония, но двете страни не са постигнали съгласие.

Българските представители отново са предложили съвместно почитане на Дамян Груев - една от ключовите личности в революционното движение в Македония и Одринско. През декември 2026 г. се навършват 120 години от неговата гибел.

Според българската страна предложението отново е било "отминато с мълчание" от представителите на Северна Македония.

Вместо това македонските членове на комисията са представили предложение за съвместно отбелязване на съпротивата срещу антисемитизма, фашизма и националсоциализма, започнала през 1941 г. Българските представители са отклонили инициативата с аргумента, че тази съпротива се почита в цяла Европа и не следва да се ограничава до двете държави.

Липсата на напредък идва въпреки очакванията на европейските институции за конкретни резултати от работата на комисията.

В доклада си за напредъка на Северна Македония Европейският парламент насърчава историците да постигнат ясни и осезаеми резултати, основани на автентични исторически извори и документи.

Европейската комисия също отчита, че проведените между септември 2025 г. и март 2026 г. четири заседания не са довели до конкретни резултати.

Последната среща е пета за 2026 г., като следващото заседание на Съвместната историческа комисия е насрочено за началото на декември в София