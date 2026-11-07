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Домът на Иван Вазов в Сопот оживява с 3D технологии и уникални лични вещи

Домът на Иван Вазов в Сопот оживява с 3D технологии и уникални лични вещи
Снимка: ДА "Архиви"

Обновената експозиция за 1,2 млн. лева представя историята на Вазовото семейство, а посетителите могат да чуят гласа на народния поет

Родната къща на Иван Вазов в Сопот посреща посетителите с обновена експозиционна зала, която съчетава историята с модерните технологии. След десетилетия без основен ремонт пространството е преобразено в интерактивна галерия, посветена на патриарха на българската литература и неговото семейство.

За обновяването фондация "Америка за България" е предоставила 1,2 млн. лева, а български компании също са подкрепили проекта с дарения, съобщава NOVA.

Новата зала носи името "Домът на Вазови". Още на входа посетителите са посрещнати от първото изречение на романа "Под игото", а в центъра е разположена мултимедийна инсталация, чрез която литературните герои могат да оживяват с помощта на 3D технологии.

"Можем посредством 3D мапинг да оживим всеки един от героите и да разкажем малко повече в един 10-минутен разказ", обяснява архитектът на проекта Андрей Ходкевич.

Сред най-ценните нови експонати е личната мастилница на Иван Вазов, подарена приживе на Евгения Марс. Тя е дарена на музея от д-р Румен Манов, заедно с ножче с инициалите на писателя.

Експозицията представя и живота на цялото Вазово семейство чрез писма, фотографии, книги и лични предмети. Посетителите могат да чуят любима музика на писателя, както и негово обръщение към българския народ от 1920 година.

Особено впечатляваща е виртуалната възстановка на стар софийски трамвай, напомняща за времето, когато Владимир Вазов е кмет на столицата.

Към обновеното пространство е изграден и образователен център за деца, който ще помага на най-малките посетители да опознаят историята чрез интерактивни преживявания.

Старата къща музей продължава да приема гости, запазвайки автентичната атмосфера на дома на Вазови.

Посещението символично започва и завършва с романа "Под игото" – на входа е изписано първото му изречение, а на изхода посетителите се срещат с последните думи от творбата: "Тоя луд беше единственият човек, който се осмели да протестира".

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