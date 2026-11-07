Бернардо Силва е новият капитан на Португалия

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус обяви, че халфът Бернардо Силва ще бъде новият капитан на тима след оттеглянето на Кристиано Роналдо. Великият голмайстор реши да сложи край на кариерата си в националния отбор.

Португалия ще почете по някакъв начин Роналдо

„Треньорът не избира капитаните на отборите - те се определят въз основа на броя мачове, които са играли за националния отбор. В момента петима имат най-много мачове. Интересното е, че всички те бяха мои играчи в клубовете, където работех, така че логиката ще остане същата. Капитанът ще бъде играчът с най-много мачове след Кристиано. Бернардо Силва, Рубен Диаш, Жоао Кансело, Рубен Невеш и Бруно Фернандеш са първите пет“, каза Жезус, цитиран от A Bola.

Роналдо играе за националния отбор на Португалия от 2003 г., като е записал 234 участия и е отбелязал 146 гола. С националния отбор, нападателят спечели европейското първенство през 2016 г. и две титли от Лигата на нациите (2018/19 и 2024/25).

32-годишният Бернардо Силва има 115 участия за португалския национален отбор, в които е отбелязал 14 гола.