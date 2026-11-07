Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Бернардо Силва е новият капитан на Португалия

Бернардо Силва е новият капитан на Португалия
БТА

Халфът взима лентата след оттеглянето на Кристиано Роналдо

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус обяви, че халфът Бернардо Силва ще бъде новият капитан на тима след оттеглянето на Кристиано Роналдо. Великият голмайстор реши да сложи край на кариерата си в националния отбор.

Португалия ще почете по някакъв начин Роналдо

„Треньорът не избира капитаните на отборите - те се определят въз основа на броя мачове, които са играли за националния отбор. В момента петима имат най-много мачове. Интересното е, че всички те бяха мои играчи в клубовете, където работех, така че логиката ще остане същата. Капитанът ще бъде играчът с най-много мачове след Кристиано. Бернардо Силва, Рубен Диаш, Жоао Кансело, Рубен Невеш и Бруно Фернандеш са първите пет“, каза Жезус, цитиран от A Bola.

Роналдо играе за националния отбор на Португалия от 2003 г., като е записал 234 участия и е отбелязал 146 гола. С националния отбор, нападателят спечели европейското първенство през 2016 г. и две титли от Лигата на нациите (2018/19 и 2024/25).

32-годишният Бернардо Силва има 115 участия за португалския национален отбор, в които е отбелязал 14 гола.

 

 

Още по темата

Местно издание: Роналдо отказва прощален мач за Португалия

Местно издание: Роналдо отказва прощален мач за Португалия

Португалия готви специално сбогуване за Кристиано Роналдо

Португалия готви специално сбогуване за Кристиано Роналдо

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Роналдо се изправя срещу България

Роналдо се изправя срещу България

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Лука Дончич се нареди до легендата Уилт Чембърлейн

Лука Дончич се нареди до легендата Уилт Чембърлейн

Селекционерът на Португалия: Не чувствам вина за оттеглянето на Роналдо

Селекционерът на Португалия: Не чувствам вина за оттеглянето на Роналдо

ФИФА наложи четвърта трансферна забрана на Ботев Враца

ФИФА наложи четвърта трансферна забрана на Ботев Враца

Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

Посрещнаха Карлос Насар като цар на летището в София

Посрещнаха Карлос Насар като цар на летището в София

Водещи

Лука Дончич се нареди до легендата Уилт Чембърлейн

Лука Дончич се нареди до легендата Уилт Чембърлейн

  • Преди 5 минути
Даниел Митов: Представянето на бюджета в УНСС приличаше на "априлски пленум през ноември"

Даниел Митов: Представянето на бюджета в УНСС приличаше на "априлски пленум през ноември"

  • Преди 9 минути
Мая Манолова: Надценките при маслото достигат 135%, при млякото - 99%, а при сиренето - 95%

Мая Манолова: Надценките при маслото достигат 135%, при млякото - 99%, а при сиренето - 95%

  • Преди 22 минути
Селекционерът на Португалия: Не чувствам вина за оттеглянето на Роналдо

Селекционерът на Португалия: Не чувствам вина за оттеглянето на Роналдо

  • Преди 31 минути
Николай Денков: Оправданието за "повредения камион" е една от очевидните лъжи на правителството

Николай Денков: Оправданието за "повредения камион" е една от очевидните лъжи на правителството

  • Преди 35 минути
Обрат на изборите в Нова Зеландия: Лейбъристите излязоха начело, но управляващите водят по мандати

Обрат на изборите в Нова Зеландия: Лейбъристите излязоха начело, но управляващите водят по мандати

  • Преди 49 минути
ФИФА наложи четвърта трансферна забрана на Ботев Враца

ФИФА наложи четвърта трансферна забрана на Ботев Враца

  • Преди 49 минути
Пловдив през вековете: пет емблематични архитектурни забележителности и историите зад тях

Пловдив през вековете: пет емблематични архитектурни забележителности и историите зад тях

  • Преди 53 минути
Синдикатът на МВР настоява за по-високи заплати и предупреди за протести

Синдикатът на МВР настоява за по-високи заплати и предупреди за протести

  • Преди 1 час
Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

  • Преди 1 час
Илин Димитров: Интересът към България расте, удвояваме парите за реклама на туризма

Илин Димитров: Интересът към България расте, удвояваме парите за реклама на туризма

  • Преди 1 час
Цените на доматите и краставиците може да скочат с 30% заради поскъпването на газа

Цените на доматите и краставиците може да скочат с 30% заради поскъпването на газа

  • Преди 1 час
Посрещнаха Карлос Насар като цар на летището в София

Посрещнаха Карлос Насар като цар на летището в София

  • Преди 2 часа
Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран

Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран

  • Преди 2 часа
22 000 българи с диабет трябва да сменят инсулина си през следващите месеци

22 000 българи с диабет трябва да сменят инсулина си през следващите месеци

  • Преди 2 часа