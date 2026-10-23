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Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара
АП/БТА

Португалската звезда ще заработи около 300 милиона долара през сезон 2026/27.

Кристиано Роналдо е първият активен спортист, чиито приходи в кариерата достигат 2 милиарда долара, съобщава „Forbes“.

Според изчисленията на изданието нападателят ще получи 250 милиона долара от Ал-Насър през сезон 2026/27. Очаква се той да спечели още около 50 милиона от рекламни договори и различни бизнес начинания.

„Forbes“ прогнозира, че през следващата година границата от 2 милиарда долара може да бъде премината и от звездата на Интер Маями Лионел Меси.

Роналдо е петкратен носител на „Златната топка“ и петкратен победител в Шампионската лига. С националния отбор на Португалия той е европейски шампион и двукратен първенец в Лигата на нациите.

41-годишният футболист носи екипа на Ал-Насър от декември 2022 година. В своята кариера той е играл още за Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус.

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