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Над 19 000 цивилни са загинали в Украйна от началото на войната

Над 19 000 цивилни са загинали в Украйна от началото на войната
АП/БТА

Сред тях са и 762 деца

От началото на мащабната руска военна агресия преди повече от четири години, над 19 хиляди украински мирни граждани, сред които и 762 деца, са загубили живота си. Данните бяха оповестени от изпълняващия длъжността главен прокурор на Украйна Антон Ковалски, предава Ройтерс

В официално изявление в канала си в Телеграм Ковалски уточни, че само за изминалите месеци от началото на 2026 г. прокуратурата е потвърдила смъртта на 2960 цивилни, като сред тях влизат 668 деца

Успоредно с трагичния баланс сред мирното население, цената на бойното поле остава изключително висока. Според данни на ООН, общият брой на ранените мирни граждани в страната вече надхвърля 54 000 души.

В същото време актуалните анализи на западните разузнавателни служби и независими институции за сигурност, като Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), оценяват общите военни загуби на Украйна на стойност между 500 000 и 600 000 убити, ранени или изчезнали войници от началото на инвазията през февруари 2022 г. 

Докладите на военното разузнаване на Нидерландия за 2026 г. също потвърждават мащаба на сблъсъка, отчитайки близо 500 000 „перманентни загуби“ (загинали и трайно извън строя) в редиците на украинската армия.

Въпреки огромния натиск по фронтовата линия, украинските сили продължават системно да отбиват атаките, но официалните представители в Киев, включително президентът Володимир Зеленски, признават, че най-тежкият и невъзвратим удар за страната остава ежедневната загуба на човешки животи в борбата за суверенитет. 

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