Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед
„Никакъв натиск не може да изтрие Гоце Делчев от сърцата на македонския народ”, зарече се той
Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски използва официалното честване на Деня на македонската революционна борба, за да атакува България и да коментира европейската интеграция на страната си. По време на тържеството, отбелязващо годишнината от създаването на ВМОРО през 1893 г., той призна за натрупаната умора в обществото от дългото чакане пред вратите на Съюза, описвайки процеса като най-дългия път, „обременен с много откази, промени и несправедливи удари”.
Македонският премиер изтъкна, че в геополитиката „големите правят каквото си искат, а малките - каквото трябва“, цитирано по БТА. Той призова сънародниците си към единство и стратегическо мислене, тъй като не гледа на международните отношения като на силово противопоставяне. „Не виждам политиката като състезание на мускули, а по-скоро като игра на шах. Дори великите биват побеждавани с мъдростта”, подчерта Мицкоски.
Лидерът на правителството в Скопие аргументира нуждата от членство в ЕС с поведението на съседните държави. По думите му София е започнала да поставя пречки едва след като е получила достъп до европейските институции. Мицкоски заяви, че преди това „Източният съсед“ не е имал критики за добросъседството, нито се е интересувал от включването на българите в македонската конституция.
Той разкритикува българските претенции към исторически личности като Гоце Делчев, Яне Сандански, Никола Карев и Гьорче Петров, като допълни, че София е пристъпила към блокади едва когато е влязла „в стаята, където ние не сме, и откъдето сега използват всички механизми, за да ни забавят”. Премиерът отхвърли и твърденията за нарушени права на българите в страната, отбелязвайки, че днес от София „хленчат за неколцина“.
Мицкоски увери, че няма да се поддава на външен натиск и провокации на чужди служби, определяйки действията си като дългосрочна стратегия. „Отговарям на неразумните стъпки с разум, на провокациите - с принципи, на натиска - с устойчивост“, декларира той, оприличавайки усилията си на бягане в маратон, който страната му ще спечели. Негова основна цел като премиер остава осигуряването на бъдеще за децата, а не занимаването с „кости, които принадлежат на миналото“.
В заключение той демонстрира твърда позиция спрямо българското вето и споровете за историята. „Никакъв натиск не може да изтрие Гоце Делчев от сърцата на македонския народ”, зарече се Мицкоскси, изпращайки послание към София, че „паметта ни не е подчинена на тяхното одобрение”.