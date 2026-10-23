Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски използва официалното честване на Деня на македонската революционна борба, за да атакува България и да коментира европейската интеграция на страната си. По време на тържеството, отбелязващо годишнината от създаването на ВМОРО през 1893 г., той призна за натрупаната умора в обществото от дългото чакане пред вратите на Съюза, описвайки процеса като най-дългия път, „обременен с много откази, промени и несправедливи удари”.

Македонският премиер изтъкна, че в геополитиката „големите правят каквото си искат, а малките - каквото трябва“, цитирано по БТА. Той призова сънародниците си към единство и стратегическо мислене, тъй като не гледа на международните отношения като на силово противопоставяне. „Не виждам политиката като състезание на мускули, а по-скоро като игра на шах. Дори великите биват побеждавани с мъдростта”, подчерта Мицкоски.

Лидерът на правителството в Скопие аргументира нуждата от членство в ЕС с поведението на съседните държави. По думите му София е започнала да поставя пречки едва след като е получила достъп до европейските институции. Мицкоски заяви, че преди това „Източният съсед“ не е имал критики за добросъседството, нито се е интересувал от включването на българите в македонската конституция.

Той разкритикува българските претенции към исторически личности като Гоце Делчев, Яне Сандански, Никола Карев и Гьорче Петров, като допълни, че София е пристъпила към блокади едва когато е влязла „в стаята, където ние не сме, и откъдето сега използват всички механизми, за да ни забавят”. Премиерът отхвърли и твърденията за нарушени права на българите в страната, отбелязвайки, че днес от София „хленчат за неколцина“.

Мицкоски увери, че няма да се поддава на външен натиск и провокации на чужди служби, определяйки действията си като дългосрочна стратегия. „Отговарям на неразумните стъпки с разум, на провокациите - с принципи, на натиска - с устойчивост“, декларира той, оприличавайки усилията си на бягане в маратон, който страната му ще спечели. Негова основна цел като премиер остава осигуряването на бъдеще за децата, а не занимаването с „кости, които принадлежат на миналото“.

В заключение той демонстрира твърда позиция спрямо българското вето и споровете за историята. „Никакъв натиск не може да изтрие Гоце Делчев от сърцата на македонския народ”, зарече се Мицкоскси, изпращайки послание към София, че „паметта ни не е подчинена на тяхното одобрение”.