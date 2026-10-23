Трима миньори загинаха при експлозия във въглищна мина в Турция

Трима миньори загинаха при експлозия в частна въглищна мина в село Килимли, област Зонгулдак, в северозападната част на Турция, съобщиха турски медии, сред които вестник „Сабах“.

По първоначални данни взривът е станал около 10:00 ч. местно време. Предполага се, че причината е възпламеняване на газ гризу, заяви валията на Зонгулдак Осман Хаджибекташоглу пред телевизия TRT Haber.

По време на инцидента под земята са се намирали осем миньори. Спасителните екипи са успели да извадят всички, включително тримата загинали. Петимата оцелели са транспортирани до болница за медицинска помощ.

Първоначално беше съобщено за двама загинали и един миньор, останал под земята, с когото спасителите поддържали връзка. По-късно и неговото тяло е било извадено.

На мястото са работили спасителни служби, полиция, жандармерия, пожарникари и специализирани екипи на турската служба за въгледобива. Според медийните публикации мината е частна и се управлява от семейство.

Турският министър на правосъдието Акън Гюрлек съобщи, цитиран от вестник „Миллиет“, че е започнало разследване на причините за експлозията. За целта са назначени екип от минни инженери и двама прокурори.

Област Зонгулдак е сред основните центрове за добив на каменни въглища в Турция.