Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира
АП/БТА

Турската опозиция също призова за ранен вот – но заяви, че иска това, за да получи шанс да оспори икономическата политика на Ердоган

Турция вероятно ще проведе своите избори през 2028 г. по-рано от очакваното, заяви в четвъртък президентски съветник, предава Ройтерс. Това е ход, който би позволила на президента Реджеп Тайип Ердоган да заобиколи конституционните ограничения и да се кандидатира отново за поста, пояснява агенцията.

Следващите президентски и парламентарни избори в момента са насрочени за май същата година. „Вече е почти ясно, че изборите през 2028 г. ще се проведат през март или април“, каза съветникът на Ердоган Мехмет Учум пред репортери в Анкара.

Учум не уточни какво означава това за плановете на президента. Това обаче е най-близкото до момента публично подкрепено изявление от висша фигура на предложение, лансирано от съюзниците на Ердоган, за пренасрочване на вота, което да му позволи да се кандидатира още веднъж.

Ердоган управлява Турция в продължение на почти 23 години, първо като министър-председател, а след това и като президент.

Референдумът от 2017 г. въведе нова система на изпълнително президентство, която позволи на Ердоган да бъде преизбиран за президент още два пъти – през 2018 г. и 2023 г.

Въпреки че тази нова система постави ограничение от два мандата, конституцията би му позволила да се кандидатира отново, ако парламентът свика предсрочни избори, преди той да е изслужил изцяло последния си петгодишен мандат.

Турската опозиция също призова за ранен вот – но заяви, че иска това, за да получи шанс да оспори икономическата политика на Ердоган, а не за да му даде нов шанс да се кандидатира.

„Свеждането на въпроса до „как можем да преизберем Тайип Ердоган за президент“ е, от наша гледна точка, просто неприемливо“, заяви миналата седмица лидерът на основната опозиция Йозгюр Йозел.

Девлет Бахчели, лидер на националистическата партия MHP, която е съюзник на Ердоган, миналата седмица призова парламента да свика избори в „подходящо време“, за да се позволи на „президента Ердоган да се кандидатира за преизбиране“.

За свикване на предсрочни избори е необходимо мнозинство от три пети в парламента – 360 от 600 депутати. Управляващата Партия на справедливостта и развитието (AKP) на Ердоган и нейните съюзници разполагат с 331 места, така че консервативният съюз се нуждае от още 29 гласа от други партии, което все още може да бъде предизвикателство.

Още по темата

Турция задържа 348 души при мащабна операция срещу престъпни групировки

Турция задържа 348 души при мащабна операция срещу престъпни групировки

Турция води "интензивни" преговори за първите 6 F-35

Турция води "интензивни" преговори за първите 6 F-35

Тръмп: Ердоган би направил това, което поискам от него

Тръмп: Ердоган би направил това, което поискам от него

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Румен Радев: Сигурността в Черно море е част от сигурността на източния фланг на НАТО

Румен Радев: Сигурността в Черно море е част от сигурността на източния фланг на НАТО

Сърбия протестира пред Хърватия заради предполагаема намеса в изборите

Сърбия протестира пред Хърватия заради предполагаема намеса в изборите

Никушор Дан: Русия прави опити за дестабилизация на обществата

Никушор Дан: Русия прави опити за дестабилизация на обществата

България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

Водещи

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

  • Преди 11 минути
Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

  • Преди 13 минути
Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

  • Преди 13 минути
Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София

Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

  • Преди 29 минути
На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

  • Преди 30 минути
Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент

Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент

  • Преди 43 минути
Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

  • Преди 46 минути
Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

  • Преди 60 минути
Правната комисия одобри на второ четене наказанията за нарушаване на санкциите на ЕС

Правната комисия одобри на второ четене наказанията за нарушаване на санкциите на ЕС

  • Преди 1 час
Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

  • Преди 1 час
България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

  • Преди 1 час
Антон Кутев: Финансирането и административният капацитет са основните проблеми пред 3600-те читалища в България

Антон Кутев: Финансирането и административният капацитет са основните проблеми пред 3600-те читалища в България

  • Преди 1 час
Тръмп: Екзекуцията на стрелеца от Форт Худ няма да се излъчва на живо

Тръмп: Екзекуцията на стрелеца от Форт Худ няма да се излъчва на живо

  • Преди 1 час