Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

Турция вероятно ще проведе своите избори през 2028 г. по-рано от очакваното, заяви в четвъртък президентски съветник, предава Ройтерс. Това е ход, който би позволила на президента Реджеп Тайип Ердоган да заобиколи конституционните ограничения и да се кандидатира отново за поста, пояснява агенцията.

Следващите президентски и парламентарни избори в момента са насрочени за май същата година. „Вече е почти ясно, че изборите през 2028 г. ще се проведат през март или април“, каза съветникът на Ердоган Мехмет Учум пред репортери в Анкара.

Учум не уточни какво означава това за плановете на президента. Това обаче е най-близкото до момента публично подкрепено изявление от висша фигура на предложение, лансирано от съюзниците на Ердоган, за пренасрочване на вота, което да му позволи да се кандидатира още веднъж.

Ердоган управлява Турция в продължение на почти 23 години, първо като министър-председател, а след това и като президент.

Референдумът от 2017 г. въведе нова система на изпълнително президентство, която позволи на Ердоган да бъде преизбиран за президент още два пъти – през 2018 г. и 2023 г.

Въпреки че тази нова система постави ограничение от два мандата, конституцията би му позволила да се кандидатира отново, ако парламентът свика предсрочни избори, преди той да е изслужил изцяло последния си петгодишен мандат.

Турската опозиция също призова за ранен вот – но заяви, че иска това, за да получи шанс да оспори икономическата политика на Ердоган, а не за да му даде нов шанс да се кандидатира.

„Свеждането на въпроса до „как можем да преизберем Тайип Ердоган за президент“ е, от наша гледна точка, просто неприемливо“, заяви миналата седмица лидерът на основната опозиция Йозгюр Йозел.

Девлет Бахчели, лидер на националистическата партия MHP, която е съюзник на Ердоган, миналата седмица призова парламента да свика избори в „подходящо време“, за да се позволи на „президента Ердоган да се кандидатира за преизбиране“.

За свикване на предсрочни избори е необходимо мнозинство от три пети в парламента – 360 от 600 депутати. Управляващата Партия на справедливостта и развитието (AKP) на Ердоган и нейните съюзници разполагат с 331 места, така че консервативният съюз се нуждае от още 29 гласа от други партии, което все още може да бъде предизвикателство.