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Турция задържа 348 души при мащабна операция срещу престъпни групировки

Турция задържа 348 души при мащабна операция срещу престъпни групировки
АР/БТА

Акцията е проведена съвместно от турската жандармерия и разузнавателните служби

Турската полиция задържа 348 души при мащабна операция срещу престъпни организации в 58 от общо 81 окръга на страната. При акцията са иззети десетки огнестрелни оръжия, хиляди боеприпаси и други опасни предмети, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турското министерство на вътрешните работи.

Операцията е насочена срещу т.нар. „престъпни организации от ново поколение“ – групировки, които използват социалните мрежи и дигиталните платформи за привличане на нови членове, отправяне на заплахи и координиране на незаконна дейност.

За разлика от традиционните мафиотски структури, тези групировки често действат чрез гъвкави мрежи от участници и използват онлайн пространството, за да демонстрират влияние и да разпространяват посланията си.

Акцията е проведена съвместно от турската жандармерия и разузнавателните служби. Сред задържаните има заподозрени в предлагане на убийства срещу заплащане и разпространяване на съдържание в подкрепа на престъпни организации в социалните мрежи.

При операцията са иззети 42 пистолета, 35 пушки, 26 газови пистолета, една динамитна шашка, един зенитен боеприпас и 2865 патрона.

„Решително продължаваме борбата си срещу онези, които подбуждат към престъпления чрез социалните медии, разпространяват пропаганда в полза на престъпни организации и насочват престъпни структури срещу нашата младеж“, заявиха от турското министерство на вътрешните работи.

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