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Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак
Снимка: Facebook/Recep Tayyip Erdoğan

Новата линия Черкезкьой - Капъкуле трябва да съкрати пътуването между Истанбул и българската граница до час и половина и да увеличи товарния капацитет над шест пъти

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри днес новия железопътен участък Черкезкьой - Капъкуле от високоскоростната линия между Истанбул и българската граница. След официалната церемония той лично подкара влакова композиция от Бабаески към Одрин, с което беше даден старт на експлоатацията на участъка.

Новата инфраструктура е предназначена за пътнически и товарни превози и според Ердоган ще съкрати времето за пътуване между Истанбул и Капъкуле от 4,5 на 1,5 часа. Очаква се капацитетът на железопътната връзка да се увеличи значително.

"Днес откриваме много важна инвестиция. Това е един от нашите проекти, който ще добави нова визия към страната ни. Участъкът Черкезкьой - Капъкуле, който е най-важният и най-дългият от високоскоростната железопътна линия между Истанбул и Капъкуле, е важен стратегически проект", заяви Ердоган на церемонията на гарата за високоскоростни влакове в Бабаески, окръг Къркларели. Речта му беше излъчвана на живо в социалните мрежи.

В началото на изказването си турският президент благодари специално на еврокомисаря по разширяването Марта Кос, която присъства на събитието.

"Благодаря на Марта Кос, комисар на Европейския съюз по разширяването, че споделя нашето вълнение", каза той.

Строителството на железопътната линия започна през 2019 г. и се финансира съвместно от Турция и Европейския съюз.

Ердоган посочи, че с пускането на линията броят на градовете в Турция, обслужвани директно от високоскоростни влакове, ще се увеличи от 11 на 14.

"Тази линия ще бъде жизненоважна артерия, свързваща производството на Анадола с европейските пазари, гръбнак, ускоряващ постигането на експортните цели на Турция. Тя ще има много значителен принос за икономиката на Тракия и Турция. Не можем да ограничим значението на линията Халкалъ - Капъкуле само до Тракия. Ние укрепваме връзката на коридора, простиращ се към Европа. Транспортните инвестиции са сред инвестициите, които тласкат Турция към нова ера. Надяваме се търговията и туризмът да станат още по-оживени. Нашият проект не само ще обедини сърцата и градовете, но и ще допринесе много значително за развитието на икономиката на Тракия и Турция", заяви турският президент.

По данни, представени от Ердоган, годишният капацитет за пътнически превози ще нарасне от 600 хил. на 3 млн. души, а този за товарни превози - от 1,5 млн. на 9,5 млн. тона. Според него подобренията ще ускорят транспорта и логистиката и ще подкрепят търговията и туризма.

Турският президент открои и разширяването на железопътната инфраструктура в района на Капъкуле, който е една от основните железопътни врати на Турция към Европа.

"Увеличаваме железопътния си капацитет при Капъкуле, който е вратата на Турция към Европа. Увеличаваме броя на коловозите в района на гарата от 23 на 42, а общата дължина на коловозите - от 15 675 метра на 51 000 метра. Като част от проекта изграждаме нови гарови сгради в Бабаески, Люлебургаз и Бююкаръштъран. Възобновяваме сградите на гарите в Капъкуле и Одрин, сградата на товарната гара и работилницата за поддръжка на локомотиви. По този начин трансформираме не само главната линия, но и всички елементи на линията в модерна и здрава конструкция", изтъкна Ердоган.

След прерязването на лентата Ердоган се качи на влаковата композиция и потегли от Бабаески към Одрин.

България беше представена на церемонията от посланика ни в Анкара Ангел Чолаков, генералния консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска и консула Петър Арабаджиев.

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