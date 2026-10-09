Марта Кос: Ограничаването на свободите в Турция отдалечава страната от ЕС

Ограниченията срещу опозицията, журналистите и ЛГБТИК+ общността задълбочават разминаването между Турция и изискванията за членство в Европейския съюз. Това заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос по време на посещение в Одрин, близо до границата с България.

„Последните развития, свързани със свободата на печата, правата на ЛГБТИК+ общността и местната демокрация, допълнително разширяват пропастта между Турция и целта ѝ за присъединяване към Европейския съюз“, посочи Кос.

Тя добави, че опасенията на Брюксел по тези въпроси ще бъдат отразени в следващия доклад за разширяването, който трябва да бъде публикуван на 28 октомври. Еврокомисарят подчерта, че ще продължи публично да посочва проблемите, свързани със състоянието на демокрацията и основните права в страната.

Преговорите за членство са в застой

Турция остава официален кандидат за присъединяване към ЕС. Страната подаде молба за членство в Европейската икономическа общност през 1987 г., получи статут на кандидат за членство в ЕС през 1999 г., а преговорите започнаха през 2005 г. Процесът обаче е блокиран от години.

Отношенията между Анкара и Брюксел се влошиха след неуспешния опит за преврат през юли 2016 г. и последвалите масови чистки, засегнали политически опоненти, журналисти и представители на гражданското общество. Европейските институции многократно призоваваха турските власти да предприемат стъпки за укрепване на демократичните стандарти и върховенството на закона.

Сред спорните въпроси остава и Кипър. Северната част на острова се самопровъзгласи за Севернокипърска турска република през 1983 г., но образуванието е признато единствено от Турция. ЕС подкрепя възобновяването на преговорите под егидата на ООН за намиране на решение на кипърския въпрос. През юли 2024 г. турският президент Реджеп Тайип Ердоган отхвърли този подход и настоя за международно признаване на решение, основано на съществуването на две държави.

Арести на активисти, журналисти и представители на опозицията

Допълнително напрежение предизвиква кампанията на турските власти „Моето семейство е в безопасност“, насочена срещу ЛГБТИК+ общността. Според информацията по случая десетки хора са били арестувани, а профили на активисти в социалните мрежи са били блокирани.

Междувременно журналисти и опозиционни кметове също са били задържани по отделни случаи. Турското правителство заяви, че ще продължи действията си срещу ЛГБТИК+ общността въпреки критиките от страна на ЕС и международни неправителствени организации.

Въпросите за свободата на изразяване, защитата на малцинствата и независимостта на демократичните институции остават сред основните пречки пред напредъка на Турция към членство в Европейския съюз.