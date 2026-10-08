Новини
Търси
Подкаст
Политика

Румен Радев и Марта Кос: Свързаността на Балканите е ключов приоритет за страните от региона и ЕС

Румен Радев и Марта Кос: Свързаността на Балканите е ключов приоритет за страните от региона и ЕС
Снимка: Министерски съвет

Премиерът и еврокомисарят по разширяването акцентираха върху свързаността на Балканите и значението на Коридор VIII

Процесът на разширяване на ЕС и устойчивото утвърждаване на европейските принципи и ценности в страните, кандидатстващи за членство, бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Румен Радев и европейския комисар по разширяването Марта Кос, която е на посещение в България, съобщиха от Министерски съвет.

Свързаността на Балканите е ключов приоритет не само за страните от региона, а и за Европейската комисия, която подкрепя финансово редица проекти в тази област, посочиха премиерът Радев и комисар Кос. Двамата откроиха значението на ускореното изграждане на стратегическия за региона Транспортен коридор VIII, както и разширяването на транспортните, енергийни и дигитални мрежи, които са ключов фактор за развитието на Югоизточна Европа.

Още по темата

Марта Кос: Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа

Марта Кос: Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа

Марта Кос идва в София за международния форум за Коридор VIII

Марта Кос идва в София за международния форум за Коридор VIII

Радев след КСНС: Няма доказателства дали дроновете са руски или украински

Радев след КСНС: Няма доказателства дали дроновете са руски или украински

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Коридор 8 в София: столицата събра държавите по стратегическата връзка между Адриатика и Черно море

Коридор 8 в София: столицата събра държавите по стратегическата връзка между Адриатика и Черно море

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Водещи

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 10 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 15 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 31 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 32 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 41 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 43 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 53 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 1 час
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час