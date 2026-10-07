Радев след КСНС: Няма доказателства дали дроновете са руски или украински

"Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, резултатът в логичен план е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства." Това заяви президентът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

Държавният глава подчерта, че по въпроси, свързани с националната сигурност, България не може да работи с хипотези и трябва да бъдат събрани доказателства за произхода на дроновете, атакували двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на страната.

България ще търси координация с Турция и Румъния, както и съдействие от партньорите от САЩ, за да бъдат изследвани районите на ударите и да се потърсят останки от дроновете.

Особено внимание ще бъде насочено към кораба "Ейбъл", който все още е на вода и е ударен в борда и надстройката. Отправено е и запитване към Европейската агенция за морска безопасност за изследване на останките от потъналия плавателен съд.

"Едва тогава можем да кажем какъв е дронът и кой е осъществил атаката", заяви Радев.

Президентът коментира и думите на украинския държавен глава Володимир Зеленски.

"Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установя истината", каза той.

Според Радев в докладите, представени по време на КСНС, няма данни за комуникация с украинската страна, при която да е бил установен произходът на дроновете.

Държавният глава увери, че към момента няма непосредствена заплаха за националната сигурност на България, но подчерта, че рисковете остават.

"Недалеч от нас се води война. Тя разширява своя пространствен обхват и навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България, но към момента няма пряка заплаха за националната сигурност", заяви Радев.

По думите му страната трябва да продължи изграждането на способности за реакция срещу подобни заплахи в рамките на Европейския съюз и НАТО.