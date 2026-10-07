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Пеевски: Впечатлен съм от Йотова – свика КСНС, въпреки Радев

Пеевски: Впечатлен съм от Йотова – свика КСНС, въпреки Радев
БТА

"За първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент", каза още лидерът на ДПС

"Впечатлен съм от г-жа Илияна Йотова – за първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент. След като премиерът – президент Румен Радев забрани да направи Консултативния съвет за национална сигурност, тя реши и го направи".

Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски.

„Правилна крачка – това да не се изтълкува като подкрепа към нея, на първия тур никой няма да подкрепим, след това ще мислим, но правилна крачка. Много съм доволен“.

Пеевски коментира и темата за мантинелите.

„Отново министрите Иван Демерджиев, Иван Шишков и вицепремиерът Гълъб Донев ги укриват за техните далавери, които се извършват в момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрали“, мантинели без сертификати неясно как се възлагат".

Пеевски допълни, че „темата за мантинелите не им е удобна, защото са силно забъркани „Прогресивна България“ в това нещо със съветници на най-високо ниво, които в момента заемат високи позиции в Министерския съвет“.

"Имаме екипи и наблюдаваме всяко министерство, нещата са чудовищни. Единственото, с което се занимават в момента управляващите, е да си пълнят касите".

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