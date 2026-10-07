ДБ отива на КСНС с осем предложения за сигурността в Черно море

„Демократична България“ ще представи на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност осем предложения за засилване на сигурността в Черно море. Сред тях са консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор, по-активно участие в противодроновите способности на НАТО и постоянна координация с Румъния и Турция.

Предложенията бяха представени от председателя на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова в декларация от трибуната на Народното събрание.

„Има огромна разлика между политика на мир и политика на затваряне на очите пред опасностите. КСНС не трябва да бъде протоколно упражнение“, заяви Йорданова.

От формацията настояват България да изпрати нота до Русия заради определеното от тях като нарушение на международното морско право и да поиска прекратяване на военни или други нападателни действия в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

ДБ предлага още КСНС да потвърди позицията за прекратяване на огъня и започване на мирни преговори, както и България да поиска консултации със съюзниците по чл. 4 от Вашингтонския договор.

Сред предложенията е и свикване на заседание на Съвета за сигурност на ООН във връзка с атаките срещу цивилни кораби.

Според ДБ страната трябва да се включи по-активно в противодроновите способности на НАТО и в европейските проекти за дронова, противодронова, морска и подводна сигурност.

Формацията предлага също постоянен механизъм за координация с Румъния, Турция и останалите съюзници в НАТО, включително обмен на разузнавателна информация, наблюдение на въздушната и морската обстановка и защита на търговското корабоплаване и критичната инфраструктура.

Последната точка предвижда пълна оценка на руските разузнавателни, саботажни и хибридни операции, които биха могли да засегнат България, както и на взаимодействието между българските и партньорските служби.