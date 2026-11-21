Премиерът Румен Радев ще посети Кралство Саудитска Арабия, където утре ще се срещне с с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия - принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, съобщиха от правителствената пресслужба.

Разговорите ще се проведат в столицата Рияд.

Във водената от Радев делегация участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на визитата в Рияд вицепремиерът и министрите ще проведат двустранни срещи.

Преди дни двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и възможностите за неговото задълбочаване обсъдиха министрите на отбраната на България и на Саудитска Арабия Димитър Стоянов и принц Халид бин Салман бин Абдулазиз ал Сауд.