Новини
Търси
Подкаст
Политика

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи
МВР

Имаме изградено взаимно доверие и България е наш надежден във всички области от взаимен интерес, заяви Негово Кралско Височество

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи, съобщават от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР), позовавайки се на днешната среща между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис, министър на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия.

Министърът на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия е на посещение у нас по покана на българския си колега. Визитата е първа по рода си на саудитски представител от толкова висок ранг и бележи важен етап в развитието на двустранните отношения, отбелязват от МВР.

Противодействието на международния наркотрафик и трансграничната организирана престъпност са обсъдили двамата министри.

Те са отчели положителните резултати от досегашното сътрудничество между компетентните служби. По време на срещата между двамата е откроен потенциалът за по-активно взаимодействие и в рамките на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа – СЕЛЕК, в който Саудитска Арабия участва като оперативен партньор. Сред обсъдените перспективни направления бяха противодействието на тероризма и киберпрестъпността, борбата с изпирането на пари и корупцията, използването на съвременни технологии и изкуствен интелект в полицейската дейност, както и разширяването на професионалния обмен и специализираните обучения, посочват още от пресцентъра на МВР.

Министър Демерджиев е подчертал стратегическото значение на България като държава на външната граница на Европейския съюз и важен партньор в противодействието на престъпните мрежи, свързващи Европа и Близкия изток.

"Нашата обща задача е да превърнем политическото доверие в конкретно сътрудничество, което носи реални резултати за сигурността на гражданите и на двете държави“, отбеляза министър Демерджиев.

Той посочи, че развитието на двустранните отношения в областта на сигурността и вътрешните работи е част от общия стремеж на България за разширяване на политическия и икономическия диалог със Саудитска Арабия.

Имаме необходимата политическа воля и вече изградена основа на доверие. Следващата ни стъпка е да надградим постигнатото с ясни приоритети, постоянни канали за взаимодействие и конкретни съвместни инициативи. България е готова да бъде надежден партньор и мост за по-тясно сътрудничество между Европа и Близкия изток в областта на сигурността“, е заявил българският вътрешен министър.

"Имаме изградено взаимно доверие и България е наш надежден във всички области от взаимен интерес, включително сигурността и вътрешните работи", заяви Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис. 

Двамата министри са се обединили, че постигнатото ниво на доверие е основа за развитие и надграждане на двустранните отношения в борбата с трансграничната престъпност и тероризма, граничната сигурност, обучението и повишаването на квалификацията на полицейските служители, укрепването на капацитета в борбата с киберпрестъпността и други.

Саудитският вътрешен министър е благодарил за отличното гостоприемство и топлия прием в България. Подчертал е последователния и праволинеен характер на подкрепата на България за Кралство Саудитска Арабия в контекста на съвременните заплахи за сигурността.

Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис се срещна и с президента на България Илияна Йотова.

Още по темата

Иван Демерджиев: Вотът е такъв, какъвто бе даден от българските граждани

Иван Демерджиев: Вотът е такъв, какъвто бе даден от българските граждани

Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Теменужка Петкова: Ако има някакъв финансов разгул през последните години, то това е скандалният договор с Боташ

Теменужка Петкова: Ако има някакъв финансов разгул през последните години, то това е скандалният договор с Боташ

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Акция на ГДБОП в Благоевградско - Ивайло Мирчев заговори за връзки с "Прогресивна България"

Акция на ГДБОП в Благоевградско - Ивайло Мирчев заговори за връзки с "Прогресивна България"

Венко Сабрутев: Кабинетът е взел решение "на подпис" за очакванията за минималната работна заплата

Венко Сабрутев: Кабинетът е взел решение "на подпис" за очакванията за минималната работна заплата

ГЕРБ предупреди за ново поскъпване на хляба заради скъпия газ и ток

ГЕРБ предупреди за ново поскъпване на хляба заради скъпия газ и ток

Водещи

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

  • Преди 8 минути
Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

  • Преди 9 минути
Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

  • Преди 11 минути
Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

  • Преди 13 минути
Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

  • Преди 14 минути
Реал Мадрид уреди голям английски талант

Реал Мадрид уреди голям английски талант

  • Преди 27 минути
Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

  • Преди 28 минути
България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Убийство в Сливен

Убийство в Сливен

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

  • Преди 45 минути
Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

  • Преди 1 час
Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

  • Преди 1 час
Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

  • Преди 1 час
Разкриха незаконна кланица в Ихтиман

Разкриха незаконна кланица в Ихтиман