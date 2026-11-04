България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи, съобщават от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР), позовавайки се на днешната среща между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис, министър на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия.

Министърът на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия е на посещение у нас по покана на българския си колега. Визитата е първа по рода си на саудитски представител от толкова висок ранг и бележи важен етап в развитието на двустранните отношения, отбелязват от МВР.

Противодействието на международния наркотрафик и трансграничната организирана престъпност са обсъдили двамата министри.

Те са отчели положителните резултати от досегашното сътрудничество между компетентните служби. По време на срещата между двамата е откроен потенциалът за по-активно взаимодействие и в рамките на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа – СЕЛЕК, в който Саудитска Арабия участва като оперативен партньор. Сред обсъдените перспективни направления бяха противодействието на тероризма и киберпрестъпността, борбата с изпирането на пари и корупцията, използването на съвременни технологии и изкуствен интелект в полицейската дейност, както и разширяването на професионалния обмен и специализираните обучения, посочват още от пресцентъра на МВР.

Министър Демерджиев е подчертал стратегическото значение на България като държава на външната граница на Европейския съюз и важен партньор в противодействието на престъпните мрежи, свързващи Европа и Близкия изток.

"Нашата обща задача е да превърнем политическото доверие в конкретно сътрудничество, което носи реални резултати за сигурността на гражданите и на двете държави“, отбеляза министър Демерджиев.

Той посочи, че развитието на двустранните отношения в областта на сигурността и вътрешните работи е част от общия стремеж на България за разширяване на политическия и икономическия диалог със Саудитска Арабия.

„Имаме необходимата политическа воля и вече изградена основа на доверие. Следващата ни стъпка е да надградим постигнатото с ясни приоритети, постоянни канали за взаимодействие и конкретни съвместни инициативи. България е готова да бъде надежден партньор и мост за по-тясно сътрудничество между Европа и Близкия изток в областта на сигурността“, е заявил българският вътрешен министър.

"Имаме изградено взаимно доверие и България е наш надежден във всички области от взаимен интерес, включително сигурността и вътрешните работи", заяви Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис.

Двамата министри са се обединили, че постигнатото ниво на доверие е основа за развитие и надграждане на двустранните отношения в борбата с трансграничната престъпност и тероризма, граничната сигурност, обучението и повишаването на квалификацията на полицейските служители, укрепването на капацитета в борбата с киберпрестъпността и други.

Саудитският вътрешен министър е благодарил за отличното гостоприемство и топлия прием в България. Подчертал е последователния и праволинеен характер на подкрепата на България за Кралство Саудитска Арабия в контекста на съвременните заплахи за сигурността.

Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис се срещна и с президента на България Илияна Йотова.