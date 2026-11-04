Теменужка Петкова: Ако има някакъв финансов разгул през последните години, то това е скандалният договор с Боташ

Може би управляващите искат да видят това, което искат да видят. Видяхме какво направиха с бюджетния дефицит, щом не се посвениха да променят дефицита за 2025-та и да злепоставят страната в рамките на целия Европейски съюз. Това заяви пред БТВ Теменужка Петкова от ГЕРБ.

"Аз вече очаквам всичко от тези хора. Но така или иначе, вчера слушах колегите от Прогресивна България, които правеха обзор на докладите на Сметната палата и обясняваха какви проблеми има през годините", посочи тя.

"Но всъщност, ако трябва да бъдем напълно коректни, през последните пет години най-дълго управлявалите са хората от правителствата на бившия президент и настоящ премиер господин Румен Радов. Ако те виждат някакъв проблем, със сигурност можем да кажем, че те не са част от решението на този проблем, те са част от проблема", каза депутатът.

"Така че няма какво да обясняват какво се е случило, какви финансови разгули. Ако има някакъв финансов разгул през последните години, то това е скандалният договор с Боташ. Един изключително неизгоден за страната ни договор, договор по който българските граждани дължат милиарди", каза Петкова, като добави, че не знае защо никога не се коментира тази тема.

По думите й, когато се подписват такива договори, никой не знае какво се е случило, "дали те са замразени или са размразени".

"Никой не е видял този протокол. Може ли да вярваме на нещо, което на практика не сме видяли. Но искам да обърна специално внимание на доклада на Сметната палата, свързан с Агенция Пътна инфраструктура", посочи Петкова.

"Тъй като целта на този доклад беше на практика да се намерят разходи, които да се прехвърлят от 2026 до 2025 година, така че да се дискредитира предишното редовно правителство, да се прехвърли проблема с процедурата по свърх дефицит, която стана възможна благодарение на управлението на Прогресивна България. И след като видяха, че вкараха държавата в един много опасен сценарий, започнаха да търсят начин да прехвърлят отговорността към предишни управления. Това, което обаче Сметната палата пише и те не коментират, е много важно българските граждани да го знаят. Този текст се намира на страница 136 от окончателния доклад на Сметната палата. И ако го прочетете, ще видите, че Сметната палата е установила, че за така наречените 1077 сертификата, които са открити от Сметната палата, неизвестно как, Управителният съвет на АПИ не е одобрил тези разходи, не е утвърдил подобни сертификати, т.е. не е приел дейността. И съответно няма издадени фактури от страна на изпълнителите", каза Петкова.