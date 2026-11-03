Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Народният представител от ГЕРБ Теменужка Петкова атакува управляващата формация „Прогресивна България“ заради изнесените данни от извънредните проверки на Сметната палата. Тя изрази мнение, че ревизиите целят единствено изкуствено прехвърляне на харчове от 2026 г. към 2025 г., с което да се демонстрира по-голям бюджетен дефицит за миналата година.

"Цялата мантра на управляващите за фактури в чекмеджета на практика рухна, защото в доклада на Сметната палата ясно е записано, че всъщност тези така наречени сертификати 1077, които Сметната палата уж е установила, на практика никога не са били утвърждавани от Управителния съвет на АПИ, съответно по всяка вероятност те ще бъдат утвърдени през 2026 година, ако дейностите, за които се отнасят, са изпълнени в пълните им обеми“, каза още Петкова.

Тя изрази недоумение защо се инспектират периоди, които вече са преминали през одит, и разкритикува начина, по който са зададени указанията към проверяващите, най-вече спрямо Агенция „Пътна инфраструктура“. Тя припомни официалните и потвърдени от Евростат и НСИ данни, според които дефицитът на бюджета за 2025 г. възлиза на 3,5% от БВП, включвайки отбранителните разходи, и пада до 2,9%, ако се приложи дерогацията за тях.

Депутатката отхвърли упреците относно стъпките за влизане на страната в еврозоната, заявявайки, че всичко е следвало стриктни и ясни правила. По нейни думи сегашният кабинет е злепоставил България пред партньорите в Европа с поведението си по темата за бюджетния дефицит. Тя изтъкна, че в Европейския съюз няма подобна практика да се настоява за преразглеждане на вече отчетена финансова година.

По темата за пътния сектор се включи и Николай Нанков. Той декларира, че партия ГЕРБ не е участвала в управлението на пътната инфраструктура през изминалите шест години. Нанков добави, че през това време хората са се сблъскали единствено с по-скъпи винетки, трафик и по-големи разходи, без това да е довело до качествено подобряване на републиканската пътна мрежа.