Джокович се чувства по-добре и поглежда към финалите в Торино

Новак Джокович разкри, че здравословното му състояние се подобрява и отново изпитва удоволствие на корта. Сръбският тенисист се надява да завърши сезона със силно представяне на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж, което би увеличило шансовете му за участие във Финалния турнир на АТП в Торино.

"През тази година фокусът ми се измести към това да се чувствам добре на корта, а не толкова да играя добре. В повечето турнири, в които участвах, здравословно беше голяма борба за мен“, сподели Джокович.

Сърбинът подчерта, че трудностите му не са били свързани с подготовката или с липса на достатъчно тренировки. Той отправи критика и към хората, които според него са коментирали състоянието му, без да познават ситуацията.

Джокович посочи турнирите в Пекин и Базел като примери за подобрението в играта си. Въпреки ранното отпадане в швейцарския град той смята, че се е представил добре в оспорвания си последен мач.

"Сега просто искам да опитам да се наслаждавам на последните няколко седмици от сезона и основно да се чувствам по-добре на корта. След това ще дойде и по-доброто представяне. Ще видим какво ще стане“, добави той.

Финалният турнир на АТП в Торино предстои в средата на ноември.