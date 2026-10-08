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Джокович разкри най-тежките последици от контузиите

Джокович разкри най-тежките последици от контузиите
АП/БТА

Сърбинът подчерта, че физическото възстановяване е само част от завръщането, а голямото изпитание започва в съзнанието на тенисиста

Новак Джокович коментира тежките контузии на Яник Синер и Холгер Руне, като подчерта значението на психическата устойчивост и дългосрочното мислене при възстановяването.

Сърбинът призна, че е останал разтърсен от момента, в който Руне получи своята контузия.

„Гледах кадрите от мача и повторението на случилото се. Честно казано, беше ужасно“, заяви Джокович в Шанхай.

Носителят на 24 титли от Големия шлем разкри, че няколко пъти се е свързвал с датчанина по време на отсъствието му от тура.

„Пишехме си и обсъждахме различни теми. Следях възстановяването му и съм много щастлив, че се завърна. Харесвам Холгер и обичам да играя срещу него“, добави сърбинът.

Според Джокович на Руне ще му бъде необходимо време, за да възстанови напълно своя ритъм след почти година извън състезанията.

„Мачовете и тренировките трудно могат да се сравняват. В официална среща си нервен, обявяват резултата и всяка точка придобива значение. Започваш да се страхуваш да не сгрешиш, напрягаш се и това влияе върху цялата ти игра. Той просто трябва да изиграе повече мачове“, обясни Джокович.

Сърбинът все още не е разговарял със Синер след контузията, която сложи край на сезона на световния номер 1.

„Видях новините преди ден или два. Ще се свържа с него, за да разбера как се чувства. Не знам точно какъв е проблемът. Някои казват, че е коляното, други твърдят нещо различно“, каза той.

Джокович използва собствения си опит с травмата на лакътя през 2017 година, заради която отсъства между шест и седем месеца и претърпя единствената сериозна операция в своята кариера.

„Разбирам колко тежко е и колко трудно е да се завърнеш. Когато си бил извън тура толкова дълго, трябва да се справяш с много повече неща от обикновено, особено от психологическа гледна точка“, сподели сърбинът.

Според него спортистът постоянно се пита дали отново може да се движи свободно и да играе с пълна сила.

„Физическата форма я оценяваш заедно с екипа си. После обаче идва психологическата страна. Излизаш на корта и се питаш дали наистина си напълно възстановен. Ако травмата е в коляното, тя влияе върху всяко движение“, добави Джокович.

Той изрази увереност, че Синер и неговият екип ще вземат правилните решения и няма да прибързват със завръщането.

„Той е най-добрият играч в света и доминира през последните години заедно с Карлос Алкарас. Тенисът със сигурност му липсва, но трябва да мисли в дългосрочна перспектива. Важно е да удължиш кариерата си, за да получиш повече възможности да постигнеш всички свои цели“, завърши Новак Джокович.

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