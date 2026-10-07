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Шест трофея и само три загуби: сезонът на Яник Синер приключи преждевременно

Шест трофея и само три загуби: сезонът на Яник Синер приключи преждевременно
АП/БТА

Световният номер 1 спечели Уимбълдън и пет титли от сериите „Мастърс 1000“, но контузия в коляното го принуди да се оттегли до края на 2026 година

Яник Синер официално сложи край на състезателния си сезон заради продължаващо възпаление в сухожилието на дясното коляно. Италианецът няма да се завърне на корта до края на 2026 година.

Решението прекратява преждевременно една от най-впечатляващите кампании в кариерата на световния номер 1. Синер спечели шест титли, записа 44 победи и допусна едва 3 загуби през сезона.

Най-големият му триумф дойде на Уимбълдън, където завоюва титлата през юли. Италианецът доминира и в турнирите от сериите „Мастърс 1000“, печелейки пет трофея - в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим.

Именно след успеха на Уимбълдън проблемите с коляното го извадиха от игра. Синер премина първоначална рехабилитация в медицинския център J Medical в Торино, а впоследствие посети Лион за консултация с д-р Бертран Сонери-Коте, специалист по сложни травми на колената.

След подробните прегледи лекарите са препоръчали консервативно лечение без операция. Целта е възпалението да бъде овладяно напълно, вместо тенисистът да поема излишен риск с прибързано завръщане.

„Заедно с лекарите решихме, че имам нужда от възстановителен период за коляното. Това означава, че сезон 2026 официално приключи за мен“, обяви Синер във видеообръщение.

Италианецът ще пропусне оставащите големи турнири във Виена и Париж, както и Финалите на ATP в Торино.

„Финалите в Торино винаги ми носят невероятни емоции, но трябва да мисля за бъдещето на кариерата си. Ще се завърна, когато бъда готов на 100 процента. Благодаря за подкрепата и се надявам съвсем скоро отново да се видим на корта“, добави той.

Оттеглянето на Синер променя сериозно и битката за първото място в световната ранглиста. Отсъствието на италианеца дава възможност на Александър Зверев да стопи разликата и да завърши годината като номер 1.

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