Предателство или просто бизнес: Бивш №1 в тениса сменя Алкарас със Синер

Бившият №1 в тениса Хуан Карлос Фереро изрази готовност да се завърне на треньорската скамейка и призна, че може да работи с Яник Синер. Шампионът от Ролан Гарос за 2003 година подчерта, че евентуално партньорство с италианския тенисист няма за цел да навреди или да бъде отмъщение към бившия му възпитаник Карлос Алкарас.

Алкарас спечели първи трофей от февруари

През декември миналата година Фереро и Алкарас сложиха край на изключително успешния си седемгодишен период, донесъл 24 трофея и 6 титли от Големия шлем. Тогава специалистът сподели, че му се е искало сътрудничеството да продължи, но в интервю за Punto de Break отбеляза, че времето лекува и той търси ново професионално развитие.

„Хората, които следят Карлос, искат най-доброто за него и може да се разстроят, ако ме видят в екипа на Яник. Ако това се беше случило месец след раздялата ни, щяха да мислят, че го правя от злоба. Сега обаче, след като измина година, целта ми е да се усъвършенствам като треньор. Името не трябва да има значение, въпреки че разбирам реакциите", коментира той.

Фереро допълни, че мотивацията му се крие в желанието да работи с двама от най-силните тенисисти на новото поколение и че конкуренцията в спорта е напълно естествена. Към момента специалистът няма подписан договор с никого, като ще приеме само предложение, което истински го мотивира, в противен случай ще продължи работата си в своята академия.