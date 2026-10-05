Григор Димитров избра дата за завръщането си, чака „уайлд кард“ за Виена

Григор Димитров планира да се завърне на корта на турнира от сериите АТП 500 във Виена, съобщава „Тенискафе“.

Надпреварата Erste Bank Open ще се проведе между 26 октомври и 1 ноември. Заради настоящото си място в световната ранглиста българинът не може да попадне директно в основната схема.

Очаква се организаторите да предоставят „уайлд кард“ на бившия номер 3 в света. Към момента участието на Димитров не е потвърдено официално.

Конкуренцията в австрийската столица ще бъде сериозна. Заявки са подали световният номер 1 Яник Синер, Александър Зверев, Даниил Медведев, Алекс де Минор, Франсис Тиафо, Флавио Коболи и Якуб Меншик.

Виена е традиционна спирка в календара на Димитров. През последните осем години той предпочита турнира в австрийската столица пред провеждащата се по същото време надпревара в Базел.

Най-силното представяне на българина във „Вийнер Щадхале“ е достигането до полуфиналите през 2022 година.

За последно Димитров игра във Виена през 2024 година. Тогава той победи Чжан Чжъчжън в първия кръг, а след това отстъпи пред Томаш Махач.

Още преди началото на основния турнир българинът може да излезе пред местната публика. На 23 октомври той е сред шестимата тенисисти, заявени за демонстративната надпревара Red Bull Bassline.

Димитров продължава да се възстановява от възпаление на нерв в лявото бедро. Заради този проблем той се отказа от участие на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Порто.

По време на възстановяването си тенисистът беше сред специалните гости на модното ревю на Lacoste в Париж, на което беше представена новата есенно-зимна колекция на марката.