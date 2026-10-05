Нестеров проби в топ 300, Григор Димитров отстъпи в ранглистата
Александър Донски изравни рекордното си класиране при двойките след силното представяне в Порто
Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста на АТП. 35-годишният хасковлия вече заема 127-ото място с актив от 472 точки.
Димитров се отказа от участие на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Порто през миналата седмица.
Втората ракета на България Пьотр Нестеров постигна рекордно класиране и за първи път проби в топ 300. Българинът се изкачи до 298-ото място със 187 точки.
Нестеров преодоля квалификациите в Порто, но отпадна в първия кръг на основната схема след поражение от представителя на домакините Гонсало Маркес.
Останалите български тенисисти в ранглистата на сингъл отбелязват отстъпление.
При двойките Александър Донски се завърна на рекордната за кариерата си 81-ва позиция.
Той достигна до финала на турнира в Порто заедно с Филип Пиечонка от Полша и завърши като вицешампион.
Яник Синер продължава да води в световната ранглиста на сингъл с 11 000 точки. След него са Александър Зверев с 9720 и Карлос Алкарас с 5260 точки.
Единствената промяна в топ 10 е изкачването на Алекс де Минор до деветата позиция за сметка на Артюр Фис, който вече е десети.
При двойките начело остават Хари Хелиоваара и Хенри Патън с по 10 540 точки.