Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Нестеров проби в топ 300, Григор Димитров отстъпи в ранглистата

Нестеров проби в топ 300, Григор Димитров отстъпи в ранглистата
АП/БТА

Александър Донски изравни рекордното си класиране при двойките след силното представяне в Порто

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста на АТП. 35-годишният хасковлия вече заема 127-ото място с актив от 472 точки.

Димитров се отказа от участие на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Порто през миналата седмица.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров постигна рекордно класиране и за първи път проби в топ 300. Българинът се изкачи до 298-ото място със 187 точки.

Нестеров преодоля квалификациите в Порто, но отпадна в първия кръг на основната схема след поражение от представителя на домакините Гонсало Маркес.

Останалите български тенисисти в ранглистата на сингъл отбелязват отстъпление.

При двойките Александър Донски се завърна на рекордната за кариерата си 81-ва позиция.

Той достигна до финала на турнира в Порто заедно с Филип Пиечонка от Полша и завърши като вицешампион.

Яник Синер продължава да води в световната ранглиста на сингъл с 11 000 точки. След него са Александър Зверев с 9720 и Карлос Алкарас с 5260 точки.

Единствената промяна в топ 10 е изкачването на Алекс де Минор до деветата позиция за сметка на Артюр Фис, който вече е десети.

При двойките начело остават Хари Хелиоваара и Хенри Патън с по 10 540 точки.

Още по темата

Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Порто, Григор Димитров се отказа

Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Порто, Григор Димитров се отказа

Григор Димитров за Джокович: Не е лесно да го гледаш как остарява

Григор Димитров за Джокович: Не е лесно да го гледаш как остарява

Григор Димитров отпадна още на старта в Сен Тропе

Григор Димитров отпадна още на старта в Сен Тропе

Пьотр Нестеров отпадна след трисетова битка в Порто

Пьотр Нестеров отпадна след трисетова битка в Порто

Донски е на четвъртфинал на двойки в Порто

Донски е на четвъртфинал на двойки в Порто

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 4 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 12 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 22 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 25 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 31 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 34 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 40 минути