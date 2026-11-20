Софийският градски съд оправда напълно бившия министър на околната среда и водите Нено Димов по делото за водната криза в Перник през 2019 г. Оправдателна присъда получи и бившият временно изпълняващ длъжността кмет на града Севделина Ковачева.

Двамата бяха обвинени в умишлена безстопанственост във връзка с управлението на водните ресурси на язовир "Студена", довело според прокуратурата до тежката водна криза в Перник.

Според обвинението Димов е разрешавал използването на вода за промишлени нужди, въпреки че е бил наясно с намаляващите количества в язовира и риска за водоснабдяването на населението.

Прокуратурата твърдеше, че в периода от 1 април до 19 ноември 2019 г. са били разпилени 1 025 303 кубически метра вода на стойност над 1,9 млн. лева.

Делото беше внесено в съда от Специализираната прокуратура през юли 2021 г. След закриването на специализираното правосъдие през 2022 г. производството продължи в Софийския градски съд.

Водната криза в Перник през 2019 г. доведе до тежък режим на водоснабдяването и предизвика обществено недоволство. Случаят се превърна в един от най-сериозните скандали по време на управлението на третото правителство на Бойко Борисов.

Решението на Софийския градски съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред по-горна съдебна инстанция.