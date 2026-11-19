Административният съд във Варна образува дело по жалба на областния управител срещу разрешение за строеж в Историческото ядро на Морската градина. Документът е издаден през ноември 2020 г. от главния архитект на общината и позволява на „Специализирана болница за рехабилитация Варна“ АД да извърши строителство в имота, съобщиха от съда.

Областният управител настоява разрешението да бъде обявено за нищожно и да бъдат спрени започнатите дейности на терена.

В жалбата се твърди, че главният архитект е издал документа без необходимата материална компетентност, без правно основание и без влязъл в сила подробен устройствен план. Посочва се също, че разрешението е изгубило правното си действие заради изтичане на законоустановените срокове.

Според областната администрация теренът е изключителна държавна собственост и попада в границите на паметник и морски курорт от национално значение. На това основание тя поддържа, че компетентен да издаде строителните книжа е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Искането за спиране на дейностите е мотивирано и с хидроложките особености на мястото, високите подпочвени води и риска, свързан с активната свлачищна зона.

По казуса е сезирана и прокуратурата, съобщиха по-рано от областната администрация.

От Община Варна обявиха, че е започнала вътрешна проверка на действията на главния архитект и на служителите, участвали в одобряването на инвестиционния проект. Спряно е и издаването на всякакви строителни документи за имота.