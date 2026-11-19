Китай, Русия и САЩ с общо заявление за сигурността и ядрената заплаха
Тримата лидери са обсъдили енергийната сигурност и планират да увеличат производството и доставките на рафинирани петролни продукти.
Китайският президент Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп заявиха ангажимент към поддържането на стратегическата стабилност и международната сигурност. Това се посочва в съвместно изявление след тристранната им среща.
Тримата лидери са обсъдили енергийната сигурност и планират да увеличат производството и доставките на рафинирани петролни продукти.
В изявлението е засегнат и въпросът за имунитета на държавните служители. Лидерите са се съгласили, че „Международният наказателен съд и други подобни институции не трябва да злоупотребяват със своята юрисдикция“.
По отношение на ядрената сигурност Си, Путин и Тръмп са потвърдили позицията, че „ядрена война не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена“.
Според съвместното изявление диалогът за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия продължава.