Китайският президент Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп заявиха ангажимент към поддържането на стратегическата стабилност и международната сигурност. Това се посочва в съвместно изявление след тристранната им среща.

Тримата лидери са обсъдили енергийната сигурност и планират да увеличат производството и доставките на рафинирани петролни продукти.

В изявлението е засегнат и въпросът за имунитета на държавните служители. Лидерите са се съгласили, че „Международният наказателен съд и други подобни институции не трябва да злоупотребяват със своята юрисдикция“.

По отношение на ядрената сигурност Си, Путин и Тръмп са потвърдили позицията, че „ядрена война не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена“.

Според съвместното изявление диалогът за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия продължава.