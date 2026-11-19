Илон Мъск направи поредица от остри изказвания по адрес на Русия, Украйна и американската политика по време на интервю за конференцията New York Times DealBook Summit. Пред журналиста Андрю Соркин предприемачът защити ролята на своите компании във войната в Украйна и заяви, че SpaceX е нанесла сериозен удар върху руската космическа индустрия.

„Вижте делата, които съм свършил. SpaceX например доведе до орязване на руските космически дейности с две трети, тъй като ние им отнехме космическите ракети „Союз“ и комерсиалните полети, като редуцирахме цялата им индустрия с порядък от три. Не съм човек, който е подпомагал Русия. Нямаме бизнес дейности в Русия. Нищо нямаме в Русия“, заяви Мъск.

Повод за коментара бяха обвиненията, че предприемачът е ограничавал достъпа на Украйна до сателитната интернет услуга Starlink, която се превърна в ключова част от комуникационната инфраструктура на страната след руската инвазия.

Мъск: Без Starlink украинският фронт щеше да рухне

По време на разговора Соркин попита Мъск как ще отговори на критиките, че е използвал контрола си върху Starlink, за да ограничава украинските военни възможности.

Предприемачът категорично отхвърли обвиненията и подчерта, че услугата е била предоставена на Украйна още преди началото на руската инвазия.

„Мисля, че може да се каже със сигурност, че няма човек, който да е дал на Украйна повече, отколкото аз съм дал. Погрижих се Starlink да бъде достъпен в Украйна още преди руската инвазия“, заяви той.

Според Мъск след руските атаки срещу украинската инфраструктура Starlink е останал една от малкото работещи възможности за комуникация.

„Ако нямаха Starlink, целият им фронт щеше да рухне, тъй като нямаше да разполагат със система за комуникация. Сега, звучи ли ви това като проруско действие?“, попита риторично предприемачът.

Той подчерта, че Starlink е комерсиална система с цивилно предназначение и не трябва да се използва за подпомагане на нападателни военни операции. За подобни задачи съществува отделната система Starshield, която се управлява от американското правителство.

Мъск обвини Зеленски в лъжа

Един от най-напрегнатите моменти в интервюто настъпи, когато Соркин постави въпроса за изказванията на украинския президент Володимир Зеленски относно ограниченията върху Starshield.

Мъск отхвърли твърденията му и заяви, че украинският президент не винаги казва истината.

„Не искам да те смайвам, но Зеленски не винаги се придържа към истината. Може би това ви шокира“, коментира предприемачът.

Той обясни, че има две различни сателитни системи – комерсиалната Starlink и правителствената Starshield. Според него решенията за използването на втората се вземат от американските институции, а не от него като частно лице.

Мъск отново отрече и твърденията, че умишлено е изключвал Starlink по време на украинска операция срещу руския флот край Севастопол. По думите му терминалите в Крим не са били активирани, тъй като предоставянето на услугата там би нарушило санкционните ограничения срещу Русия.

Мъск нарече свалянето на Янукович преврат, организиран от САЩ

В разговора предприемачът засегна и събитията в Украйна от 2014 г., като повтори тезата, че САЩ са организирали преврат срещу тогавашния президент Виктор Янукович.

Това твърдение обаче не отразява установената последователност на събитията. Протестите на Евромайдана започнаха след отказа на Янукович да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз под силен руски натиск. Последваха масови демонстрации, полицейско насилие и смъртоносни сблъсъци в Киев.

След бягството на Янукович украинският парламент гласува за отстраняването му от длъжност и насрочи предсрочни избори. САЩ подкрепиха протестното движение и изразиха предпочитанията си за политическото бъдеще на страната, но това само по себе си не доказва, че Вашингтон е организирал преврат.

Мъск се разграничи от MAGA

Освен международната политика интервюто засегна и отношенията на Мъск с американското движение MAGA и Републиканската партия.

Предприемачът заяви, че не се идентифицира с безусловната подкрепа за политиките на републиканците.

„Не съм сигурен какво означава MAGA, но ако това означава сляпо придържане към политиките на Републиканската партия, то със сигурност не постъпвам така“, каза той.

Мъск призна и че съжалява за част от финансовата подкрепа, която е оказал на политически кандидат, загубил изборите.

Позицията му контрастира с предишни негови публични изказвания, в които открито се определяше като привърженик на MAGA.

Нов политически конфликт около милиардера

Изказванията на Мъск предизвикаха и реакция от американския сенатор Алекс Падила, който заяви, че демократите ще се стремят да ограничат влиянието на свръхбогатите върху изборния процес.

В защита на предприемача се изказа администраторът на НАСА Джаред Айзъкман. Той предупреди, че политическото преследване на компании като SpaceX и Tesla може да навреди на американската конкурентоспособност и технологично развитие.

Според Айзъкман бизнесите на Мъск са допринесли за развитието на електромобилите, космическите технологии и глобалните сателитни комуникации.

Интервюто показа, че Мъск продължава да бъде ключова фигура не само в технологичния сектор, но и в политическите спорове в САЩ. Позициите му за Украйна, Starlink и MAGA обаче повдигат нови въпроси за отношенията му с американската власт и бъдещата роля на неговите компании в международната политика.