Не мога да приема, че половин София е без парно и топла вода, и ние сега за награда преизбираме същите управляващи на „Топлофикация София“. Това заяви на брифинг Грети Стефанова, Общински съветник от МК Продължаваме промяната-Демократична България.

"Исках да се отложат точките за преизбиране на управителните съвети и специално Надзорния съвет на „Топлофикация София“, но колегите гласуваха да останат точките и гласуваха и докладите, за които аз гласувах против", каза тя.

"Мен ме е срам и преди малко ме попитаха това ли е икономическото мнозинство и в зала попитаха - не мога да повярвам и не искам да повярвам, че има ново икономическо мнозинство, което преизбира същите неможачи за управляващи на общинските дружества", посочи Стефанова.

"Попитах кой от колегите няма топла вода и парно - никой не си призна, но съм убедена, че има такива. Не мога да приема, че общински дружества ще продължат да се управляват оттук нататък, следващите може би три, пет или повече години, от същите хора, които са ги вкарали във фалит. Мен ме е срам пред софиянци. Не знам същите колеги, които днес гласуваха „за“, с какви очи ще застанат пред софиянци с молба да ги преизберат", каза Стефанова.