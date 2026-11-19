Кметът на София Васил Терзиев отхвърли критиките за избора на новите-стари ръководства на най-големите общински дружества. Той категорично заяви, че представители на администрацията му не са участвали в процедурата.

„Никой от администрацията не е участвал в избора. Не знам защо гледате към мен“, заяви Терзиев по време на заседанието на Столичния общински съвет.

По думите му той е насърчил много хора да кандидатстват за позициите, но почти никой от тях не е достигнал до финалния етап.

„Това е било решението на комисиите. Приел съм го, както и че нямам контрол над някои неща“.

Критики към решенията отправи общинският съветник от „Възраждане“ Деян Николов. Той припомни политическите спорове около т.нар. „икономическо мнозинство“ в СОС. Николов направи паралел с позицията на Терзиев отпреди две години и половина, когато според него кметът е определял ситуацията в общинския съвет като скандална.

„Днес се гласуват три доклада, малко над две трети от хората са същите, но сега изглежда, че има подкрепа на кмета и на повечето големи политически групи в СОС. Изглежда, че кметът и ПП-ДБ са се договорили“.

Николов попита какво се е променило за две години и половина и защо нещо, което тогава е било определяно като проблем, сега се приема.

„Разпределили са си баницата малко преди края на мандата“, заяви общинският съветник. В отговор Терзиев посочи, че не смята, че някой извън съветниците от „Възраждане“ е гласувал против решенията.

Против избора обаче се обяви и общинският съветник от ПП-ДБ Грети Стефанова.

Тя съобщи, че е гласувала против докладите и е подписала протокола от комисията с особено мнение. Стефанова е предложила изборът на нови управителни и надзорни органи на „Топлофикация София“ да бъде отложен, но предложението ѝ не е било прието.

„Мен ме е срам. Не мога да приема, че половин София е без парно и топла вода, а ние сега за награда преизбираме същите управляващи „Топлофикация-София“, заяви тя след гласуването.

Според нея приоритет в момента трябва да бъде решаването на проблемите с отоплението на столичани, а не изборът на ръководство на дружеството. Стефанова постави под въпрос и резултатите от управлението на досегашните ръководители, като заяви, че не е приемливо хора, натрупали загуби, да продължават да управляват дружеството. Тя повтори и твърдението си, че ГЕРБ и БСП отдавна са си разпределили управлението на „Топлофикация София“, и попита как представителите им ще обяснят решението си пред софиянци преди следващите местни избори.