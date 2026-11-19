Обявиха съдийските наряди за кръга от Втора лига
Димитър Димитров ще ръководи мача между дубъла на ЦСКА и Берое
Димитър Димитров ще ръководи срещата между дубъла на ЦСКА и Берое от 17-ия кръг на Втора лига.
Ето всички назначения:
21 ноември, 12:15 часа
Черноморец 1919 Бургас - Рилски спортист-2011
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Дженк Мустафа Ташдемир СН: Александър Ангелов Атанасов
21 ноември, 14:30 часа
ОФК Вихрен-Сандански - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Петър Николаев Николов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Веселин Ангелов Шопов
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов СН: Цветан Борисов Трифонов
21 ноември, 14:30 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК МАРЕК 1915
ГС: Иван Руменов Христов АС1: Петр Тодоров Балтаджиев АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ТИ: Борис Борисов Попов СН: Николай Тодоров Петров
21 ноември, 14:30 часа
ФК Етър ВТ - Спортист 2009
ГС: Петър Петров Янков АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Сезер Севджанов Сабриев СН: Красимир Иванов Василев
21 ноември, 14:30 часа
ПФК Хебър 1918 АД - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ТИ: Николай Стоянов Иванов СН: Стефан Спасов Иванов
21 ноември, 14:30 часа
ОФК Спартак Плевен - Несебър
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Иво Петров Иванов СН: Никола Илиянов Атанасов
22 ноември, 14:30 часа
ПФК Монтана 1921 - Добруджа 1919
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Васил Тодоров Качамаков АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Мурад Халил Адем СН: Красимир Здравков Керезов
23 ноември, 14:30 часа
ПФК ЦСКА II ЕАД - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Петър Милков Николов СН: Иво Величков Боев
24 ноември, 18:00 часа
ПФК Фратрия АД - ОФК Янтра 2019
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Георгиев Стоянов
4-ТИ: Камен Ташев Терзиев СН: Живко Герганов Недялков