Димитър Димитров ще ръководи срещата между дубъла на ЦСКА и Берое от 17-ия кръг на Втора лига.

Ето всички назначения:

21 ноември, 12:15 часа

Черноморец 1919 Бургас - Рилски спортист-2011

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Дженк Мустафа Ташдемир СН: Александър Ангелов Атанасов

21 ноември, 14:30 часа

ОФК Вихрен-Сандански - ПФК Пирин 22 АД

ГС: Петър Николаев Николов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Веселин Ангелов Шопов

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов СН: Цветан Борисов Трифонов

21 ноември, 14:30 часа

ПФК Лудогорец 1945 II - ФК МАРЕК 1915

ГС: Иван Руменов Христов АС1: Петр Тодоров Балтаджиев АС2: Мартин Мартинов Иванов

4-ТИ: Борис Борисов Попов СН: Николай Тодоров Петров

21 ноември, 14:30 часа

ФК Етър ВТ - Спортист 2009

ГС: Петър Петров Янков АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Сезер Севджанов Сабриев СН: Красимир Иванов Василев

21 ноември, 14:30 часа

ПФК Хебър 1918 АД - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Християн Антонов Терзиев

4-ТИ: Николай Стоянов Иванов СН: Стефан Спасов Иванов

21 ноември, 14:30 часа

ОФК Спартак Плевен - Несебър

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Иво Петров Иванов СН: Никола Илиянов Атанасов

22 ноември, 14:30 часа

ПФК Монтана 1921 - Добруджа 1919

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Васил Тодоров Качамаков АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Мурад Халил Адем СН: Красимир Здравков Керезов

23 ноември, 14:30 часа

ПФК ЦСКА II ЕАД - ПФК Берое-Стара Загора

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Петър Милков Николов СН: Иво Величков Боев

24 ноември, 18:00 часа

ПФК Фратрия АД - ОФК Янтра 2019

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Георгиев Стоянов

4-ТИ: Камен Ташев Терзиев СН: Живко Герганов Недялков