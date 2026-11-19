Срокът за излизане на резултатите от кръвните проби на шофьори за наличие на наркотични вещества вече е сведен до около един месец,.

Това съобщи във Варна директорът на Националния институт по криминалистика старши комисар Валери Ников. Той присъства на откриването на нова химико-токсикологична лаборатория към Областната дирекция на МВР във Варна. Това е осмата подобна лаборатория в страната.

По думите на Ников през 2023 г. резултатите от изследванията са се чакали между 18 и 20 месеца, докато сега срокът е около месец. Целта е той да бъде съкратен допълнително – до около две седмици.

Новите лаборатории са оборудвани със съвременна апаратура и разполагат с квалифицирани специалисти. Изследванията позволяват да се установи конкретното наркотично вещество и да се намалят случаите на фалшивоположителни резултати.

Срокът за експертизата зависи и от вида и броя на употребените вещества, както и от натовареността на лабораториите. Според Ников звената в страната работят в координация, като експертизите се разпределят според натоварването. Целта е по-бързо излизане на резултатите и по-ефективна работа по случаите с шофьори, проверени за употреба на наркотици.

Лабораториите разработват и нови методи за установяване на т.нар. „модерни“ наркотични вещества, които навлизат на пазара.