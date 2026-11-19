Дори още преди официалната си премиера, GTA 6 вече е в центъра на рекордни финансови очаквания. Според оценки на анализатори, цитирани от CNN, приходите от предварителни поръчки на дългоочакваната игра са надхвърлили 1,5 милиарда долара. Това е впечатляващо постижение за заглавие, което все още не е достигнало до масовата публика.

Интересът към шестата част на Grand Theft Auto е огромен, а продължителното чакане очевидно не е намалило ентусиазма на феновете. Между GTA 5 и новото продължение изминаха цели 13 години – най-дългата пауза между две основни игри в историята на поредицата.

GTA 6 се очертава като истински финансов феномен

Очакванията към новото заглавие са толкова високи, че още преди премиерата му анализаторите отчитат резултати, които поставят играта пред редица утвърдени хитове в индустрията.

Девет дни преди планираното излизане прогнозните приходи от предварителни поръчки вече са преминали границата от 1 милиард долара. За сравнение, това е почти два пъти повече от приходите, отчетени от Call of Duty: Modern Warfare II на същия етап.

Действието в GTA 6 ще се развива в Леонида – измислен американски щат, вдъхновен от Флорида. Играчите ще могат да изследват мащабен отворен свят, да посещават различни градове и да се впускат в разнообразни криминални приключения.

GTA 5 продължава да носи милиарди и след повече от десетилетие

Успехът на предстоящото продължение не е изненада, ако се погледнат резултатите на неговия предшественик. Grand Theft Auto V излезе през 2013 г., но и днес остава сред най-популярните и печеливши видеоигри в света.

Особено важна роля за това има GTA Online – мултиплейър режимът, който превърна виртуалния Лос Сантос в постоянно развиваща се игрова вселена. Благодарение на редовните актуализации, новите мисии и възможността за покупки на виртуално съдържание, играта продължава да привлича милиони потребители.

Според оценки, цитирани от CNN, само GTA Online е генерирала над 5 милиарда долара приходи през последното десетилетие.

Може ли GTA 6 да пренапише историята на видеоигрите?

Франчайзът Grand Theft Auto вече е сред най-успешните в развлекателната индустрия, нареждайки се до световни имена като Pokémon, Tetris и Call of Duty.

Новата част обаче има потенциала да изведе поредицата на още по-високо ниво. Огромният интерес към предварителните поръчки показва, че милиони геймъри са готови да се завърнат в света на GTA след повече от десетилетие чакане.

Ако прогнозите се оправдаят, GTA 6 може да се превърне не просто в поредния успешен гейминг проект, а в едно от най-мащабните търговски събития в историята на видеоигрите.