GTA 6 привлича над 1,5 млрд. долара от предварителни поръчки?
13 години след последната голяма част от поредицата, Grand Theft Auto VI предизвиква безпрецедентен интерес. Новата игра на Rockstar Games може да се превърне в едно от най-големите търговски събития в историята на гейминг индустрията.
Дори още преди официалната си премиера, GTA 6 вече е в центъра на рекордни финансови очаквания. Според оценки на анализатори, цитирани от CNN, приходите от предварителни поръчки на дългоочакваната игра са надхвърлили 1,5 милиарда долара. Това е впечатляващо постижение за заглавие, което все още не е достигнало до масовата публика.
Интересът към шестата част на Grand Theft Auto е огромен, а продължителното чакане очевидно не е намалило ентусиазма на феновете. Между GTA 5 и новото продължение изминаха цели 13 години – най-дългата пауза между две основни игри в историята на поредицата.
GTA 6 се очертава като истински финансов феномен
Очакванията към новото заглавие са толкова високи, че още преди премиерата му анализаторите отчитат резултати, които поставят играта пред редица утвърдени хитове в индустрията.
Девет дни преди планираното излизане прогнозните приходи от предварителни поръчки вече са преминали границата от 1 милиард долара. За сравнение, това е почти два пъти повече от приходите, отчетени от Call of Duty: Modern Warfare II на същия етап.
Действието в GTA 6 ще се развива в Леонида – измислен американски щат, вдъхновен от Флорида. Играчите ще могат да изследват мащабен отворен свят, да посещават различни градове и да се впускат в разнообразни криминални приключения.
GTA 5 продължава да носи милиарди и след повече от десетилетие
Успехът на предстоящото продължение не е изненада, ако се погледнат резултатите на неговия предшественик. Grand Theft Auto V излезе през 2013 г., но и днес остава сред най-популярните и печеливши видеоигри в света.
Особено важна роля за това има GTA Online – мултиплейър режимът, който превърна виртуалния Лос Сантос в постоянно развиваща се игрова вселена. Благодарение на редовните актуализации, новите мисии и възможността за покупки на виртуално съдържание, играта продължава да привлича милиони потребители.
Според оценки, цитирани от CNN, само GTA Online е генерирала над 5 милиарда долара приходи през последното десетилетие.
Може ли GTA 6 да пренапише историята на видеоигрите?
Франчайзът Grand Theft Auto вече е сред най-успешните в развлекателната индустрия, нареждайки се до световни имена като Pokémon, Tetris и Call of Duty.
Новата част обаче има потенциала да изведе поредицата на още по-високо ниво. Огромният интерес към предварителните поръчки показва, че милиони геймъри са готови да се завърнат в света на GTA след повече от десетилетие чакане.
Ако прогнозите се оправдаят, GTA 6 може да се превърне не просто в поредния успешен гейминг проект, а в едно от най-мащабните търговски събития в историята на видеоигрите.