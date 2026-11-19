„Топлофикация“ със сигурност не трябва да бъде давана на концесия по начина, по който се дава. Не може някой да се опитва да убие дружеството в продължение на няколко години, защото много удобно се случват нещата, които се случват. Това заяви днес на брифинг Деян Николов от Възраждане.

На 11 юли 2024-та година тук се случи един много интересен, скандален доклад, тогава така го определи кметът. Той каза, че в София има икономическо мнозинство, което превзема икономиката на София, всички важни дружества. Беше назначен един скандален списък, където ГЕРБ бяха предложили едни хора, които никой не ги знаеше какви са, откъде се появиха, каза той.

По думите на Николов това е било преди две години и половина.

"Тогава кметът Терзиев обиколи абсолютно всички медии, за да каже как София бива превземана, каква корупция има, колко е скандален този доклад. И тогава тръгна въпросният термин „икономическото мнозинство в София“.

Две години и половина по-късно, към днешна дата, предстои да бъдат гласувани три доклада, в които малко над две трети от хората са абсолютно същите хора", каза Николов.

"За мен отговорът е ясен - една договорка, която върви между големите партии в Столичния общински съвет, които седнаха и се договориха, и си разпределиха порциите и няколкомилиардната икономика на София. Тук говорим , авто-, електротранспорт, „Софинвест“, „Топлофикация“, добави той.