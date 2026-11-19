„Радев сравнява бюджета с камион. Но като пилот би трябвало да знае, че най-важното е къде и как ще кацнеш".

Това написа във Facebook депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Той използва авиационна метафора, за да критикува подхода към бюджетния дефицит. По думите му „горивото не е безкрайно, а гравитацията не приема оправдания“.

Мирчев представи седем мерки, с които според него бюджетният дефицит може да бъде сведен до 2,81% от БВП, а натрупването на нов дълг да бъде ограничено. Сред предложенията са:

800 млн. евро по-малко за непрозрачни разходи в централния бюджет;

500 млн. евро повече приходи чрез по-реалистични прогнози и по-добра събираемост, без увеличение на данъчните ставки;

250 млн. евро икономии от издръжката на министерствата;

250 млн. евро по-малко за неподготвени инвестиционни проекти;

100 млн. евро по-малко за неефективни субсидии;

100 млн. евро повече приходи от облагането на хазарта;

30 млн. евро икономии от бонуси и привилегии в публичния сектор.

Според Мирчев общият ефект от мерките би бил над 2 млрд. евро подобрение на бюджетното салдо.

„Изборът е между контролирано кацане по разчет сега и аварийно приземяване на някоя поляна утре“.

В заключение депутатът заявява: „Имаме рецепта: Дефицитът може да бъде призимен под 3%".