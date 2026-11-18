КТ "Подкрепа" обяви стачна готовност заради несъгласие с параметрите на проектобюджета за 2027 г. Това съобщи президентът на синдикалната организация Димитър Манолов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му най-сериозното недоволство е сред служителите в държавната администрация, като на редица места вече се събират подписи за започване на ефективни стачни действия.

"Проучваме нагласите. В поредица администрации колегите са започнали подписки за обявяване на активна стачка", заяви Манолов.

Основната причина за напрежението според синдикалния лидер е недостатъчното финансиране на администрацията и липсата на средства за увеличение на възнагражденията, което да компенсира инфлацията.

"В бюджета не са предвидени достатъчно средства за издръжка на администрацията, не са предвидени средства за увеличение на доходите, дори и в размери, сравними с ръста на инфлацията. Няма как хората, които работят там, да не са нервни", посочи той.

Манолов уточни, че министърът на финансите Гълъб Донев е запознат с исканията на синдиката и че вече са проведени предварителни разговори. Въпреки това според него разногласията продължават както с финансовото министерство, така и на други нива, на които се обсъжда бюджетът.

Президентът на КТ "Подкрепа" коментира и необходимостта от промени в пенсионната система. Според него трябва да бъдат ограничени възможностите за злоупотреби и да се преосмисли начинът, по който осигурителният принос на гражданите се отразява върху правото им на пенсия.

Той не изключи възможността средства от частните пенсионни фондове да бъдат инвестирани в инфраструктурни проекти, но подчерта, че основният въпрос е каква доходност ще осигуряват подобни инвестиции.

Манолов настоя и за промени в Закона за личната помощ, като заяви, че съществуващата уредба съдържа сериозни проблеми, които трябва да бъдат отстранени.

В заключение синдикалният лидер отправи критики към цялостната финансова политика, заложена в проекта за Бюджет 2027.

Според него бюджетът продължава дългогодишни практики, които не решават основните проблеми в социалната и осигурителната система.