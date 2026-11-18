Управляващата десноцентристка коалиция на премиера Джорджа Мелони подготвя поправка в последния правителствен указ за сигурността, която ще въведе пълна забрана за достъп до социалните мрежи в Италия за деца под 13 години, съобщава агенция АНСА.

Новите правила предвиждат строг възрастов контрол. Подрастващите между 13 и 15 години ще имат право да ползват тези платформи единствено през акаунти, администрирани от родител или настойник. Свободното регистриране и самостоятелно управление на профили ще става възможно едва след навършване на 16-годишна възраст.

Депутатът Фабио Рампели от дясната партия „Италиански братя“ на Мелони определи мярката като решаващ повратен момент в борбата с дигиталната зависимост при непълнолетните. По думите му големите онлайн платформи прилагат алгоритми с опустошителни последици за психиката и цялостното физическо здраве на младите хора, преследвайки единствено недостойни търговски цели.