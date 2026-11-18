Рилски спортист допусна тежка загуба с 62:113 при гостуването си на турския Есенлер Ерокспор в седмия кръг на група С във ФИБА Къп. Тимът от Самоков остава четвърти с две победи и пет поражения, а домакините оглавяват класирането със седем успеха от седем мача.

Разликата нарасна още през първото полувреме. Есенлер Ерокспор спечели началната четвърт с 37:19, а на почивката вече водеше с 68:36. След паузата турският отбор продължи да увеличава аванса си и приключи срещата с 51 точки преднина.

Рилски спортист беше без Деян Карамфилов, Малик Джонсън, Алан Арнет и Мирослав Васов, които отсъстваха по различни причини. Красимир Петров беше най-резултатен за българския състав с 15 точки и 7 асистенции. Джаксън Стормо добави 10 точки и 7 борби.

За победителите Кевин Йебо завърши с 19 точки и 10 борби, а Амаду Соу се отчете с 16 точки и 7 борби.

Следващият мач на Рилски спортист в турнира е на 10 декември като гост на БК Гянджа в Азербайджан. Първата среща между двата отбора не се състоя и на самоковци беше присъдена служебна победа с 20:0. Преди това, на 22 ноември, Рилски спортист приема Черно море в Националната баскетболна лига.