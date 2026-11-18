Международният спортен арбитражен съд (КАС) образува производство по жалба на Българската федерация по борба срещу United World Wrestling (UWW), съобщиха от родната централа. Спорът е за действия от 24 октомври, с които генералният секретар на международната организация е признал промени в ръководството на българската федерация.

Жалбата е подадена на 13 ноември, а с писмо от 17 ноември КАС е потвърдил получаването ѝ и образуването на производството. Оспорват се и последвалите промени в достъпа до официалната електронна поща на федерацията и системата Athena на UWW.

От БФ Борба определят действията като неправомерна намеса във вътрешното управление. Според позицията им към този момент българският съд все още не се е произнесъл по спора за законността на последното Общо събрание. Вписаният Управителен съвет оспорва основанията, на които UWW е признала промените, засягащи международното представителство на федерацията.

В жалбата са поискани временни и обезпечителни мерки, както и ускорено разглеждане. Според съобщението КАС е дал на UWW двудневен срок да заяви дали приема ускорена процедура. При съгласие ще бъде предложен съкратен график за делото.

Като предистория на конфликта от БФ Борба посочват освобождаването на Белчо Горанов като генерален секретар на 5 октомври и оттеглянето на кандидатурата му за ръководен орган на UWW. Управителният съвет мотивира тези решения с твърдения за действия без необходимото съгласуване.

От централата припомнят и спор около изпратения от Горанов състав за Световното първенство в Астана, в който не са били включени Айк Мнацаканян и старши треньорът Андрей Димитров. Ръководството поставя под въпрос правното основание, на което бившият генерален секретар е продължил да изпраща информация от името на федерацията.

БФ Борба заявява, че чрез делото търси защита на правата си и настоява спорът за управлението да се решава при спазване на закона, устава и решенията на компетентните органи.