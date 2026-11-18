Българската певица Алиша впечатли журито на музикалното предаване "Гласът на Гърция" и си осигури място в следващия етап на състезанието. Изпълнителката представи песента "Thelo na me niosis" на Никос Вертис на два езика - гръцки и български, като привлече вниманието на една от най-популярните гръцки певици - Елена Папаризу.

Алиша се появи на сцената по време на кастингите на тъмно в неделя вечер. Още докато пееше, Елена Папаризу натисна бутона си и обърна стола, с което заяви желанието си да я привлече в своя отбор.

След изпълнението Папаризу похвали българката за смелостта да се яви на гръцка сцена с песен на език, който не е родният ѝ. Тя изрази и възхищението си от гласа на Алиша.

По желание на журито певицата представи и второ изпълнение - кавър на български език на песен от репертоара на Паола Фока, която също е сред треньорите в музикалното предаване.

Друг член на журито, Христос Масторас, призна, че съжалява, задето не е натиснал бутона си по време на първото изпълнение. Той определи гласа на българската участничка като "велик"

В крайна сметка Алиша продължава напред в състезанието като част от отбора на Елена Папаризу.

В интервю за "България Днес" българката разказва, че участието ѝ е било едно от най-вълнуващите преживявания в музикалната ѝ кариера. Тя признава, че преди излизането си на сцената е изпитвала силно вълнение и отговорност да се представи пред утвърдени имена от гръцката музикална сцена.

Изборът да изпълни песента на Никос Вертис на два езика е бил напълно съзнателен. По думите ѝ така е искала едновременно да изрази любовта си към гръцката музика и да подчертае българския си произход.

"Исках да покажа коя съм чрез музиката си и да предам емоцията, която изпитвам, когато пея на гръцки. Решението ми да изпълня песента на Никос Вертис на два езика беше много лично за мен", споделя Алиша.

Тя допълва, че за нея е било важно да запази българската си идентичност и да покаже, че музиката няма граници.

Освен певица Алиша е и преподавател по музика на талантливи деца в България. Тя е позната на почитателите на гръцката и балканската музика с изпълненията си на популярни песни от региона.

Българката определя участието си в "Гласът на Гърция" като възможност да натрупа нов опит и да достигне до по-широка публика.

"Чувствам се горда, че мога да представя България по този начин, и съм благодарна за възможността да продължа това музикално пътешествие", казва певицата.