Коя ще бъде следващата жена до Джеймс Бонд? След съобщението, че 40-годишният британски актьор Робърт Патинсън ще се превъплъти в образа на легендарния агент 007, започнаха предположенията коя холивудска звезда ще получи ролята на новото момиче на Бонд, съобщава "Варайъти".

Сред обсъжданите имена са Зендая, Марго Роби, Флорънс Пю, Емили Блънт и Аня Тейлър-Джой. Изданието представя списък с актриси, които според него биха били подходящи за следващата продукция от популярната шпионска поредица.

Режисьор на новия филм ще бъде Дени Вилньов, а сценарият е поверен на Стивън Найт. Продуценти на лентата са Ейми Паскал и Дейвид Хейман.

Вилньов вече има опит в изграждането на силни женски персонажи. Сред актрисите, с които е работил, са Ейми Адамс в "Първи контакт", Емили Блънт в "Сикарио", както и Ребека Фъргюсън и Зендая в поредицата "Дюн".

Именно Зендая е сред най-разпознаваемите имена в списъка. Актрисата вече е работила с режисьора и има опит както в мащабни фантастични продукции, така и в популярни холивудски поредици.

Сред възможните кандидатки е и Емили Блънт, позната от "Дяволът носи Прада", "Сикарио" и "Опенхаймер". В списъка попадат още Джема Чан, френската актриса Марион Котияр и Чейс Инфинити, която дебютира в киното през 2025 г. с филма "Битка след битка".

"Варайъти" посочва и редица други популярни актриси, сред които Лили Джеймс, Гугу Мбата-Роу, Изабела Мърсед, Инди Наварете, Маргарет Куоли, Ана Савай, Хънтър Шафър и Софи Търнър.

Особено внимание привлича и носителката на "Оскар" Лупита Нионго. Актрисата има опит в шпионски роли, включително в екшъна "355", където играе бивш агент на британското разузнаване MI6 и специалист по киберсигурност.

Нионго участва и в "Черната пантера", а в продукцията "Одисея" на Кристофър Нолан си партнира с Робърт Патинсън, Мат Деймън и Зендая.

Образът на момичето на Бонд е една от най-разпознаваемите традиции в поредицата, създадена по романите на Иън Флеминг. През годините женските персонажи се превръщат в съществена част от историята на британския таен агент.

Засега представените от "Варайъти" имена са предложения и предположения, а не официално потвърдени участнички в новия филм.

Предстои да стане ясно коя актриса ще застане до новия агент 007 и как режисьорът Дени Вилньов ще представи женските персонажи в следващата глава от историята на Джеймс Бонд.