Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

Британският актьор Робърт Патинсън официално влиза в ролята на новия Джеймс Бонд, съобщи Би Би Си, като се позова на информация от Amazon MGM Studios. Новината беше потвърдена и чрез официалния профил на Агент 007 в социалните мрежи, където беше публикуван кадър на актьора в класически смокинг и с пистолет в ръка.

С това назначение звездата от „Батман“ се превръща в седмия актьор, който ще изиграе легендарния британски шпионин в официалната филмова поредица. Той поема щафетата от Даниъл Крейг, който се превъплъти в образа в пет последователни ленти, приключвайки участието си с „Смъртта може да почака“ през 2021 година.

По предстоящия филм вече работи сериозен творчески екип – режисьорското място е поверено на Дени Вилньов, а сценарият е дело на Стивън Найт, познат като създател на хитовия сериал „Peaky Blinders“.

Обявяването на Патинсън идва месеци след като през май от Amazon MGM Studios съобщиха, че са стартирали кастинга за нов изпълнител, след като студиото пое контрола върху популярния франчайз.