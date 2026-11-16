Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

Президентът на Молдова Мая Санду определи ускоряването на евроинтеграцията като най-надеждния начин страната ѝ да запази добросъседските си отношения с Украйна и да противодейства на опитите на Русия да я откъсне от европейския път. Това заяви тя по време на Форума за разширяване на ЕС, проведен на 16 ноември в Брюксел.

„Русия цели да превърне Молдова във враждебна държава за Украйна“, предупреди Санду. По думите ѝ Москва продължава да оказва влияние върху страната чрез присъствието си в сепаратисткия регион Приднестровие, дезинформационни кампании и хибридни действия, насочени към дестабилизиране на молдовските институции.

Молдовският президент подчерта, че страната има възможност сама да контролира темпото на необходимите реформи и трябва да се съсредоточи върху тяхното изпълнение.

„Ние можем да изпълним необходимите за членство реформи – това е процесът, върху който имаме пълен контрол“, заяви тя. Според Санду напредъкът към членство в ЕС ще гарантира, че Молдова ще остане демократична и приятелски настроена към Украйна държава.

Молдова и Украйна по пътя към ЕС

Двете страни получиха статут на кандидатки за членство през 2022 г. и досега напредваха паралелно в процеса на европейска интеграция. Очаква се през декември да бъдат представени окончателните пътни карти за реформи, след което напредъкът им ще бъде оценяван индивидуално.

Към момента Молдова демонстрира по-бързо темпо на изпълнение на необходимите условия, докато Украйна среща затруднения заради вътрешнополитически и парламентарни пречки. Киев настоява двете кандидатури да продължат да се разглеждат заедно, вместо страните да бъдат разделяни в процеса на присъединяване.

Санду обаче отхвърли идеята за съревнование между двете държави. Тя подчерта, че Молдова не се конкурира с останалите кандидати и че сътрудничеството между тях е от полза за целия процес на разширяване.

„Силно желаем Украйна да напредва“, заяви президентът, като изрази разбиране за трудностите, пред които е изправен Киев заради продължаващите руски атаки и необходимостта от провеждане на реформи в условията на война.