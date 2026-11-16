Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Граждански организации и жители на няколко села в община Костинброд алармираха за подготвяно апортиране на общински имоти в капитала на дружеството "Общински превози – Костинброд" ЕООД. Протестиращите жители на селата Дреново, Богьовци, Безден и Градец настояват за повече прозрачност и ясна информация относно управлението на публичния ресурс в района.

В официално писмо до медиите представители на местните инициативни комитети и граждански групи посочват, че "така обществото е поставено пред изключително важен въпрос: какво точно се подготвя да бъде внесено в капитала на дружеството и при какви условия".

Повече детайли по казуса изнесоха пред Радио София Михаил Добрев от инициативната група в с. Дреново, адвокат Кремена Стоянова и местният жител Петя Иванова. По техни данни става въпрос за 183 имота с обща площ над 2100 декара, като сред тях попадат улици, вододайни зони и терени в защитена зона "Натура 2000".

"Казусът е свързан с подготвяне на апортиране на 183 имота в община Костинброд. Общата им площ е над 2100 декара. В нашето село Дреново има 24 имота, с обща площ 266 декара. Нас това, което ни притеснява е прозрачността към целия казус, защото самото решение на Общинския съвет за апорт, взето на 28 октомври, не беше направено след някаква форма на обществено обсъждане или информиране на заинтересованата общественост, ами беше направено тихомълком, по-скоро в ущърб на гражданския интерес. Във въпросните 183 имота влизат улици, присъстват и имоти в защитена зона "Натура 2000“, има доста вододайни зони“, обясни Михаил Добрев.

Според адв. Кремена Стоянова опитите на гражданите да получат гаранции и да проведат конструктивен дебат по време на извънредната сесия са останали без резултат.

"Ние зададохме въпроси в навечерието на второто извънредно заседание, което имаше за цел на него да присъстват представители на инициативни групи, където се намират тези земи. Надявахме се да има някакъв дебат по конкретни наши опасения. Очаквахме от общинската администрация да разбере тези наши опасения, да ни убеди, да ни даде гаранции, че това, което ще се случи със земите ще бъде добре за общността. Нямаше такова нещо“, каза тя.

От своя страна Петя Иванова сподели, че бързата процедура поражда сериозни съмнения сред местното население за скрити инвестиционни намерения. "Аз като жител на селото, моите съселяни и всички останали, с които разговарях от съседните села, сме изключително притеснени, защото асоциираме цялото това нещо – скорострелното прехвърляне на тези земи, с идеята за изграждане на фотоволтаичен парк в Богьовци и нас това ни притеснява“, заяви тя.

В отговор на тези твърдения кметът на Костинброд Трайко Младенов потвърди пред Радио София за планираната апортна вноска, но отхвърли опасенията за изграждане на възобновяеми енергийни източници върху терените. Той обясни бързото свикване на извънредната сесия с предстоящото налагане на нов мораториум върху разпореждането с общински имоти в края на годината.

"Другото, за което гражданите не лъжат е, че сесията беше извънредна, за което благодаря на целия Общински съвет, че се съгласиха и имаше точки, които бяха разгледани толкова бързо, от гледна точка на факта, че бързо трябва да станат нещата, защото в края на тази години отново ще бъде сложен мораториум върху общинските имоти и общината няма да може в бъдещ план да осъществява някакви действия с тях. От тук нататък гражданите или са в заблуждение, или нарочно се опитват да създадат такова и то е свързано с това, че тези имоти ще бъдат дадени за фотоволтаици и ветрогенератори, за батерии. Не! Ще има план за управление на тези имоти, което ще мине отново през Общинския съвет, а дружеството, в което имотите се апортират е 100% общинско дружество", подчерта градоначалникът.