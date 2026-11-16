Новини
Търси
Подкаст
Общество

Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя
БТА

Кметът на Костинброд Трайко Младенов отхвърли опасенията за изграждане на възобновяеми енергийни източници върху терените

Граждански организации и жители на няколко села в община Костинброд алармираха за подготвяно апортиране на общински имоти в капитала на дружеството "Общински превози – Костинброд" ЕООД. Протестиращите жители на селата Дреново, Богьовци, Безден и Градец настояват за повече прозрачност и ясна информация относно управлението на публичния ресурс в района.

В официално писмо до медиите представители на местните инициативни комитети и граждански групи посочват, че "така обществото е поставено пред изключително важен въпрос: какво точно се подготвя да бъде внесено в капитала на дружеството и при какви условия".

Повече детайли по казуса изнесоха пред Радио София Михаил Добрев от инициативната група в с. Дреново, адвокат Кремена Стоянова и местният жител Петя Иванова. По техни данни става въпрос за 183 имота с обща площ над 2100 декара, като сред тях попадат улици, вододайни зони и терени в защитена зона "Натура 2000".

"Казусът е свързан с подготвяне на апортиране на 183 имота в община Костинброд. Общата им площ е над 2100 декара. В нашето село Дреново има 24 имота, с обща площ 266 декара. Нас това, което ни притеснява е прозрачността към целия казус, защото самото решение на Общинския съвет за апорт, взето на 28 октомври, не беше направено след някаква форма на обществено обсъждане или информиране на заинтересованата общественост, ами беше направено тихомълком, по-скоро в ущърб на гражданския интерес. Във въпросните 183 имота влизат улици, присъстват и имоти в защитена зона "Натура 2000“, има доста вододайни зони“, обясни Михаил Добрев.

Според адв. Кремена Стоянова опитите на гражданите да получат гаранции и да проведат конструктивен дебат по време на извънредната сесия са останали без резултат.

"Ние зададохме въпроси в навечерието на второто извънредно заседание, което имаше за цел на него да присъстват представители на инициативни групи, където се намират тези земи. Надявахме се да има някакъв дебат по конкретни наши опасения. Очаквахме от общинската администрация да разбере тези наши опасения, да ни убеди, да ни даде гаранции, че това, което ще се случи със земите ще бъде добре за общността. Нямаше такова нещо“, каза тя.

От своя страна Петя Иванова сподели, че бързата процедура поражда сериозни съмнения сред местното население за скрити инвестиционни намерения. "Аз като жител на селото, моите съселяни и всички останали, с които разговарях от съседните села, сме изключително притеснени, защото асоциираме цялото това нещо – скорострелното прехвърляне на тези земи, с идеята за изграждане на фотоволтаичен парк в Богьовци и нас това ни притеснява“, заяви тя.

В отговор на тези твърдения кметът на Костинброд Трайко Младенов потвърди пред Радио София за планираната апортна вноска, но отхвърли опасенията за изграждане на възобновяеми енергийни източници върху терените. Той обясни бързото свикване на извънредната сесия с предстоящото налагане на нов мораториум върху разпореждането с общински имоти в края на годината.

"Другото, за което гражданите не лъжат е, че сесията беше извънредна, за което благодаря на целия Общински съвет, че се съгласиха и имаше точки, които бяха разгледани толкова бързо, от гледна точка на факта, че бързо трябва да станат нещата, защото в края на тази години отново ще бъде сложен мораториум върху общинските имоти и общината няма да може в бъдещ план да осъществява някакви действия с тях. От тук нататък гражданите или са в заблуждение, или нарочно се опитват да създадат такова и то е свързано с това, че тези имоти ще бъдат дадени за фотоволтаици и ветрогенератори, за батерии. Не! Ще има план за управление на тези имоти, което ще мине отново през Общинския съвет, а дружеството, в което имотите се апортират е 100% общинско дружество", подчерта градоначалникът.

Още по темата

Напрежение в Костинброд: 2000 декара общински земи могат да се окажат в частни ръце

Напрежение в Костинброд: 2000 декара общински земи могат да се окажат в частни ръце

Акция на ГДБОП в Костинброд: Разследват източване на средства от ВиК поръчки

Акция на ГДБОП в Костинброд: Разследват източване на средства от ВиК поръчки

Иззеха общо около 1000 вейпа и пълнители с канабис в Костинброд

Иззеха общо около 1000 вейпа и пълнители с канабис в Костинброд

Двама задържани за изнудване и заплахи в Костинбродско

Двама задържани за изнудване и заплахи в Костинбродско

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Жителка от района на Драгоман: Подадох жалба срещу пиян полицай през 2020 г., но до днес няма реакция

Жителка от района на Драгоман: Подадох жалба срещу пиян полицай през 2020 г., но до днес няма реакция

Хакери пращат фалшиви SMS-и и имейли от името на МВР и КАТ

Хакери пращат фалшиви SMS-и и имейли от името на МВР и КАТ

Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро

Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро

Водещи

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

  • Току-що
Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

  • Преди 12 минути
Стилиян Петров отправи послание към националите

Стилиян Петров отправи послание към националите

  • Преди 12 минути
Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

  • Преди 14 минути
Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

  • Преди 25 минути
НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

  • Преди 33 минути
Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

  • Преди 35 минути
Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

  • Преди 42 минути
Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

  • Преди 50 минути
Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

  • Преди 57 минути
Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

  • Преди 1 час
Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

  • Преди 1 час
Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

  • Преди 1 час
Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

  • Преди 1 час